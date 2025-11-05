ΥΠΕΝ: Δεκτές οι ελληνικές θέσεις στον νέο κλιματικό νόμο της ΕΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κλιματικό νόμο, μετά από 24 ώρες, σήμερα στις 9 πμ ώρα Βρυξελλών, όπως κάνουν γνωστό κύκλοι από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εισερχόμενος χθες στη Συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ Πέτρος Βαρελίδης και ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. Ευθύμιος Κωστόπουλος, ανέδειξε, ανάμεσα σε άλλα, 2 βασικές προτεραιότητες:

Α. Την ανάγκη ύπαρξης ρήτρας αναθεώρησης και ευελιξιών στον στόχο μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου ως το 2040.

Β. Την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η κοινωνική και περιφερειακή συνοχή της Ευρώπης και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αμφότερα, με τη στήριξη και άλλων χωρών όπως Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία έγιναν δεκτά από το Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. αποφάσισε ότι:

Ο στόχος μείωσης των εκπομπών είναι 85% σε σχέση με το 1990, συν ένα επιπλέον 5% με χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων (σε χώρες εκτός της ΕΕ). Προστέθηκε ρήτρα επανεξέτασης του στόχου και της πορείας για την επίτευξή του, η οποία προβλέπει ρητά ότι: (α) θα ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, (β) δύναται να θεσπίσει επιπλέον 5% ευελιξιών μέσω διεθνών πιστωτικών μορίων προς εκπλήρωση των εθνικών στόχων για τις εκπομπές, (γ) δύναται να αναθεωρηθεί και ο στόχος του 2040, ενώ τυχόν νέα μέτρα για την ενδυνάμωση των επιτρεπτικών όρων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή της ΕΕ, την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα (πρόταση που από την αρχή των διαπραγματεύσεων υποστήριξε σθεναρά η Ελλάδα). Τα διεθνή πιστωτικά μόρια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται από 3% σε 5%, με δυνατότητα έναρξης πιλοτικής εφαρμογής ήδη από το 2031, αντί του 2036 που είχε προταθεί αρχικά, με πλήρη εφαρμογή το Το ETS2, για κτίρια και οδικές μεταφορές, αναβάλλεται για ένα χρόνο, από το 2027 στο 2028, ενώ θα ληφθούν και μέτρα για την καλύτερη εφαρμογή του.

Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι οι νομοθετικές προτάσεις που στο εξής θα εκπορεύονται από τον Κλιματικό Νόμο, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

Την κοινωνική συνοχή και τις θέσεις εργασίας.

και τις θέσεις εργασίας. Την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οικονομίας καθώς και τις εξαγωγές, με βάση τις εισηγήσεις της έκθεσης Ντράγκι.

της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οικονομίας καθώς και τις εξαγωγές, με βάση τις εισηγήσεις της έκθεσης Ντράγκι. Την προώθηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Τη γεωγραφική ισορροπία , για πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επενδύσεις.

, για πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επενδύσεις. Την ανάγκη να προστατευθεί η ναυτιλία .

. Τις ιδιαιτερότητες των νησιών.

των νησιών. Την προώθηση της οικονομικής σύγκλισης .

. Την ανάλυση επιπτώσεων των ειδικότερων νομοθετικών προτάσεων για το κλίμα, ανά κράτος-μέλος.

των ειδικότερων νομοθετικών προτάσεων για το κλίμα, ανά κράτος-μέλος. Την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες και τα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και στις επιπτώσεις στις τιμές καταναλωτή και στην ενεργειακή φτώχεια.

«Οι προσθήκες αυτές συνθέτουν έναν μηχανισμό διασφάλισης ρεαλιστικών, δίκαιων και οικονομικά βιώσιμων στόχων, που εγγυάται ότι η Ελλάδα και τα άλλα κράτη-μέλη δεν θα αναγκαστούν να πληρώσουν το τίμημα της κλιματικής δράσης με δυσμενείς οικονομικές ή κοινωνικές συνέπειες», καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.