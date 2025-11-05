#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Ανέκαμψε η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο

Oι ιδιωτικές εταιρείες στις ΗΠΑ πρόσθεσαν 42.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 15:37

Οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν απότομη άνοδο τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την έκθεση απασχόλησης της ADP που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Ειδικότερα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 42.000 θέσεις τον περασμένο μήνα, μετά από μείωση κατά 29.000 θέσεις τον Σεπτέμβριο.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ανάκαμψη της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά 28.000 θέσεις εργασίας. 

«Τα δεδομένα της ADP περιορίζονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ADP για τη διαχείριση των μισθοδοτικών τους αναγκών, γεγονός που καθιστά τα στοιχεία της ADP λιγότερο αντιπροσωπευτικά σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε ο Mάθιου Μάρτιν, οικονομολόγος της Oxford Economics. «Τα στοιχεία απασχόλησης της ADP θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικά και όχι υποκατάστατο της έρευνας απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας», πρόσθεσε.

 

