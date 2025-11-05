#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρουμανία: Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ υποβαθμίζει την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων

«Πιστεύω πραγματικά πως υπερβάλουμε λίγο σε αυτό το θέμα», δήλωσε, ενώπιον δημοσιογράφων, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν. «Αυτές οι προσαρμογές γίνονται όλη την ώρα», συμπλήρωσε.

Ρουμανία: Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ υποβαθμίζει την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 22:49

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υποβάθμισε σήμερα από το Βουκουρέστι τις συνέπειες για το Σύμφωνο της απόσυρσης από τη Ρουμανία ενός τμήματος των αμερικανικών στρατευμάτων, που σταθμεύουν εκεί, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Πιστεύω πραγματικά πως υπερβάλουμε λίγο σε αυτό το θέμα», δήλωσε, ενώπιον δημοσιογράφων, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν. «Αυτές οι προσαρμογές γίνονται όλη την ώρα», συμπλήρωσε.

Και ακόμα και μετά την απόσυρση που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, «η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη παραμένει πιο σημαντική απ’ όσο ήταν εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν περισσότερες αμερικανικές δυνάμεις στην ήπειρο σε σύγκριση με πριν από το 2022», την ημερομηνία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εξήγησε ο Ρούτε.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πριν από μία εβδομάδα μία μείωση της στρατιωτικής παρουσίας τους στο ανατολικό μέτωπο της Ευρώπης, επιχειρώντας την ίδια στιγμή να καθησυχάσουν τους συμμάχους τους.

Αυτή η μείωση αφορά μία αμερικανική ταξιαρχία, που θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, χωρίς να αντικατασταθεί, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 1.700 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στη Ρουμανία και μεταξύ 900 και 1000 θα παραμείνουν έπειτα από αυτήν την «προσαρμογή».

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν εδώ και πολλά χρόνια να επαναπροσανατολίσουν τις στρατηγικές προτεραιότητές τους προς την Ασία, μεταξύ άλλων μειώνοντας την παρουσία τους στην Ευρώπη. Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο επέτεινε αυτήν την τάση.

Περίπου 85.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στην Ευρώπη.

Αυτός ο αριθμός κυμάνθηκε μεταξύ 75.000 και 105.000 μετά την ανάπτυξη επιπλέον 20.000 ανδρών ως αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου του 2022, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αποχωρούν Αμερικανοί στρατιώτες από τη Ρουμανία

Λαβρόφ: Δεν σκοπεύει να επιτεθεί η Ρωσία στα υφιστάμενα μέλη του ΝΑΤΟ

Ρούτε: Οι ΗΠΑ «εξετάζουν ακόμη» εάν θα δώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στο Κίεβο

Γερμανία: Δαπανά €10 δισ. για την αγορά drones

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο