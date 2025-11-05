Ρουμανία: Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ υποβαθμίζει την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υποβάθμισε σήμερα από το Βουκουρέστι τις συνέπειες για το Σύμφωνο της απόσυρσης από τη Ρουμανία ενός τμήματος των αμερικανικών στρατευμάτων, που σταθμεύουν εκεί, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Πιστεύω πραγματικά πως υπερβάλουμε λίγο σε αυτό το θέμα», δήλωσε, ενώπιον δημοσιογράφων, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν. «Αυτές οι προσαρμογές γίνονται όλη την ώρα», συμπλήρωσε.

Και ακόμα και μετά την απόσυρση που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, «η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη παραμένει πιο σημαντική απ’ όσο ήταν εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν περισσότερες αμερικανικές δυνάμεις στην ήπειρο σε σύγκριση με πριν από το 2022», την ημερομηνία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εξήγησε ο Ρούτε.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πριν από μία εβδομάδα μία μείωση της στρατιωτικής παρουσίας τους στο ανατολικό μέτωπο της Ευρώπης, επιχειρώντας την ίδια στιγμή να καθησυχάσουν τους συμμάχους τους.

Αυτή η μείωση αφορά μία αμερικανική ταξιαρχία, που θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, χωρίς να αντικατασταθεί, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 1.700 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στη Ρουμανία και μεταξύ 900 και 1000 θα παραμείνουν έπειτα από αυτήν την «προσαρμογή».

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν εδώ και πολλά χρόνια να επαναπροσανατολίσουν τις στρατηγικές προτεραιότητές τους προς την Ασία, μεταξύ άλλων μειώνοντας την παρουσία τους στην Ευρώπη. Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο επέτεινε αυτήν την τάση.

Περίπου 85.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στην Ευρώπη.

Αυτός ο αριθμός κυμάνθηκε μεταξύ 75.000 και 105.000 μετά την ανάπτυξη επιπλέον 20.000 ανδρών ως αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου του 2022, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

