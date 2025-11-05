Η Νιγηρία απορρίπτει τις κατηγορίες των ΗΠΑ για τους χριστιανούς

Οι νιγηριανές αρχές είπαν σήμερα σε ξένους διπλωμάτες πως οι δηλώσεις των ΗΠΑ που περιγράφουν τη Νιγηρία ως μια χώρα που καταφέρεται κατά της θρησκευτική ελευθερίας είναι «θεμελιωδώς εσφαλμένες», διαβεβαιώνοντας την ίδια στιγμή πως παραμένουν ανοικτές σε μια συνεργασία στο θέμα της ασφάλειας με την Ουάσιγκτον.

Διπλωματική κρίση ξέσπασε μεταξύ της Αμπούτζας και της Ουάσιγκτον από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, την Παρασκευή, ότι η Νιγηρία είναι «μια χώρα ιδιαίτερης ανησυχίας», λόγω της δολοφονίας χριστιανών από «ριζοσπάστες ισλαμιστές».

«Οι πρόσφατοι ισχυρισμοί από ξένες χώρες που υπονοούν μια συστηματική θρησκευτική δίωξη στη Νιγηρία είναι αβάσιμοι», είπε σε διπλωμάτες ο γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Ντουνόμα Ουμάρ Άχμεντ, από την Αμπούτζα.

Το κράτος της δυτικής Αφρικής έχει βρεθεί αντιμέτωπο με πολλές συρράξεις, που, σύμφωνα με τους ειδικούς, προκαλούν θύματα τόσο μεταξύ των μουσουλμάνων όσο και των χριστιανών, συχνά αδιακρίτως.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε την απειλή μιας ένοπλης επέμβασης στη Νιγηρία, επικαλούμενος διώξεις χριστιανών.

Ο όρος «χώρα ιδιαίτερης ανησυχίας» (CPC-country of particular concern) «διαστρεβλώνει την κοσμική συνταγματική τάξη της Νιγηρίας», σημείωσε ο Άχμεντ από μια κατάμεστη αίθουσα του υπουργείου Εξωτερικών.

Η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη εκεί δεν επιβεβαιώθηκε.

«Το Κράτος συνεχίζει μια καθολική αντιτρομοκρατική εκστρατεία εναντίον ομάδων που στοχοθετούν τους Νιγηριανούς όλων των θρησκειών», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, έκρινε πως η αμερικανική ρητορική σε βάρος της Νιγηρίας είναι «μειωτική» και ότι «ο διάλογος και η συνεργασία» πρέπει «να παραμείνουν ο κανόνας στις σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων Κρατών».

Η πολυετής τζιχαντιστική εξέγερση στη βορειοανατολική Νιγηρία με επικεφαλής την Μπόκο Χαράμ και την αντίπαλη ομάδα της, το Ισλαμικό Κράτος στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής έχει προκαλέσει θύματα τόσο μεταξύ χριστιανών όσο και μουσουλμάνων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η σύρραξη έχει προκαλέσει περισσότερους από 40.000 νεκρούς και έχει εκτοπίσει περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους.

Πέραν της τζιχαντιστικής εξέγερσης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, η Νιγηρία είναι αντιμέτωπη με ένοπλες συμμορίες στο βορειοδυτικό τμήμα, οι οποίες επιδίδονται σε απαγωγές και δολοφονίες.

Αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ αγροτών, στην πλειονότητά τους χριστιανών και μουσουλμάνων κτηνοτρόφων έχουν επίσης σημειωθεί στην πολιτεία Πλατό και αλλού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ