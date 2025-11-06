#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ουκρανία: Επίσκεψη έκπληξη της Αντζελίνα Τζολί στη Χερσώνα

Η Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σε αυτήν την πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς μήνες το 2022, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 00:02

Ουκρανία: Επίσκεψη έκπληξη της Αντζελίνα Τζολί στη Χερσώνα

Η διάσημη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί, πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη-έκπληξη στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, μετέδωσαν ουκρανικά ΜΜΕ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σε αυτήν την πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς μήνες το 2022, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Βίταλι Μπογκντάνοφ, δημοσίευσε στο Facebook μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η Αντζελίνα Τζολί να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο με ουκρανικά διακριτικά.

Ούτε η ηθοποιός ούτε η ουκρανική κυβέρνηση επικοινώνησαν αυτήν την επίσκεψη.

Η χολιγουντιανή αστέρας, που υπήρξε απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το διάστημα μεταξύ 2012 και 2022, είχε επισκεφθεί την Ουκρανία λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής και είχε συναντηθεί με εκτοπισμένους στο Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Κίεβο διαψεύδει ότι οι δυνάμεις του περικυκλώθηκαν στο Ποκρόφσκ

Ρωσικό ΥΠΑΜ: Να παραδοθούν για να σωθούν οι ουκρανικές μονάδες σε Ποκρόφκ-Κουπιάνσκ

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Πούτιν: Πράσινο φως για την αποστολή εφέδρων στα ρωσικά διυλιστήρια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο