#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη για διαβουλεύσεις

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρόποι για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη για διαβουλεύσεις

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 23:17

Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια στην Κωνσταντινούπολη, για διαβουλεύσεις σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή των επόμενων φάσεων του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν πηγές από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τρόποι για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκθεση ΕΕ για Τουρκία: Οπισθοδρόμηση στο κράτος δικαίου και τα δικαιώματα

Φιντάν: Η Τουρκία έτοιμη να συμβάλει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνη στη Γάζα

Ακόμη μια σορό παραδίδει απόψε η Χαμάς

Μουσουλμανική σύνοδο για τη Γάζα φιλοξενεί η Τουρκία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο