Στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Τραμπ: Η Νότια Αφρική δεν πρέπει να είναι μέλος της G20

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 21:45

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Νότια Αφρική δεν πρέπει να είναι μέλος της Ομάδας των Είκοσι (G20), του διεθνούς φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν οι 20 μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του πλανήτη.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί στο τέλος του μήνα στη Νότια Αφρική, καθώς η αφρικανική χώρα ασκεί φέτος την εκ περιτροπής προεδρία της ομάδας.

«Η Νότια Αφρική δεν θα έπρεπε να είναι πλέον στην Ομάδα», δήλωσε ο Τραμπ σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής στις 22 και 23 Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

