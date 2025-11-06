Η FIFA δημιουργεί «βραβείο ειρήνης», σενάρια για απονομή στον Τραμπ

Η FIFA θα απονείμει ένα «βραβείο ειρήνης» τον επόμενο μήνα στην Ουάσιγκτον, σε μία παρέμβαση στη γεωπολιτική από τον παγκόσμιο Οργανισμό που διοικεί το ποδόσφαιρο, υπό τον πρόεδρό του Τζιάνι Ινφαντίνο, στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, το νέο βραβείο θα απονεμηθεί σε άτομα που «μέσω της αταλάντευτης δέσμευσής τους και των ειδικών δράσεών τους έχουν συμβάλει στην ένωση των λαών σε όλο τον κόσμο με ειρήνη και, κατά συνέπεια, αξίζουν μια ειδική και μοναδική αναγνώριση», δήλωσε η FIFA την Τετάρτη.

Το «βραβείο ειρήνης της FIFA» θα απονεμηθεί από τον Ινφαντίνο στις 5 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κέντρο Τζον Φ. Κένεντι, πυροδοτώντας εικασίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να γίνει ο πρώτος αποδέκτης του.