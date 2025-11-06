Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν στρατιωτική παρουσία στη Δαμασκό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας που διαπραγματεύεται η Ουάσιγκτον μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters έξι πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Τα σχέδια των ΗΠΑ για την παρουσία τους στη συριακή πρωτεύουσα, τα οποία δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, θα αποτελέσουν ένδειξη της στρατηγικής αναδιάταξης της Συρίας με τις ΗΠΑ μετά την πτώση πέρυσι του μακροχρόνιου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Ιράν.

Η βάση βρίσκεται στην είσοδο προς περιοχές της νότιας Συρίας που αναμένεται να αποτελέσουν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μη επιθετικότητας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Η συμφωνία αυτή μεσολαβείται από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ θα συναντήσει τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στην πρώτη επίσκεψη Σύριου αρχηγού κράτους.