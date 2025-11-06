#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Βέλγιο: Ψηφίστε προϋπολογισμό, αλλιώς πέφτει η κυβέρνηση

Διορία μέχρι τα Χριστούγεννα στα κόμματα του πενταμελούς συνασπισμού από τον πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ, που θέλει να περάσει περικοπές, αύξηση φόρων και πάγωμα των μισθών.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 17:34

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου έδωσε τελεσίγραφο στους εταίρους του στον κυβερνητικό συνασπισμό να καταλήξουν σε συμφωνία για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί διαφορετικά η κυβέρνηση θα καταρρεύσει.

Οι διαπραγματεύσεις στον πενταμελή κυβερνητικό συνασπισμό συνεχίζονται επί μήνες και αυτή την εβδομάδα έφτασαν σε αδιέξοδο, καθώς τα κόμματα εξακολουθούν να διαφωνούν μεταξύ τους. Ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ είχε θέσει αρχικά ως καταληκτική ημερομηνία την 6η Νοεμβρίου, καθώς όμως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, απέκλεισε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2026 πριν από το τέλος του έτους και ενημέρωσε για το θέμα τον βασιλιά.

«Γι' αυτό τον λόγο ζήτησα από τη Μεγαλειότητά του να μου δώσει 50 ημέρες», είπε στο κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

Το έλλειμμα στην έκτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να φτάσει το 4,5% του ΑΕΠ φέτος, με το χρέος να ανέρχεται στο 104,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, δηλαδή πολύ πάνω από το μέγιστο που ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Ο Ντε Βέβερ θέλει να προχωρήσει σε περικοπές ύψους 10 δισ. ευρώ και σε αύξηση των φόρων μέχρι το 2030, ώστε να μειώσει το έλλειμμα και το χρέος. Όμως το γαλλόφωνο, φιλελεύθερο κόμμα MR, κατά κύριο λόγο, μέχρι στιγμής αρνείται να συμφωνήσει στην προτεινόμενη αύξηση του ΦΠΑ ή να μη γίνει η επόμενη αυτόματη αύξηση των μισθών, που συνδέεται με τον πληθωρισμό.

Η βελγική κυβέρνηση βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη σήμερα το πρωί με την απειλή ασφαλείας που θέτουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αναγκάστηκε να κλείσει αεροδρόμια και μια στρατιωτική βάση. Στόχος της είναι να βελτιώσει την επιτήρηση του εναέριου χώρου του Βελγίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

