Ο Μερτς στηρίζει το ευρωπαϊκό σχέδιο για δασμούς στον χάλυβα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την υποστήριξή του στους δασμούς που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των χαλυβουργιών της γηραιάς ηπείρου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησής του να διασφαλίσει την παραγωγή χάλυβα και τις θέσεις εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Μετά από συνομιλίες με στελέχη της βιομηχανίας και των συνδικάτων στο Βερολίνο, ο συντηρητικός ηγέτης ζήτησε την άμεση διακοπή των εισαγωγών χάλυβα από τη Ρωσία στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας και επανέλαβε την υποστήριξή του στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «ταχεία ανακούφιση» από τους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Αυτό θα επιτρέψει την εξαγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων στην Αμερική «αδασμολόγητα στο μέτρο του δυνατού, μέσω κατάλληλης δασμολογικής ποσόστωσης», σύμφωνα με δήλωση που στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να διατηρήσουμε τη χαλυβουργία, αλλά και να την υποστηρίξουμε ώστε να τοποθετηθεί με επιτυχία για το μέλλον», δήλωσε ο Μερτς, πλαισιωμένος από τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλιγκμπάιλ.

«Μόνο με ανταγωνιστικές εταιρείες θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την παραγωγικότητα και τις θέσεις εργασίας στη χαλυβουργία μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε. «Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο πατριωτισμό, λίγο περισσότερο "Αγοράστε ευρωπαϊκά προϊόντα"», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περασμένο μήνα δασμούς 50% — διπλάσιους από τους τρέχοντες — σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα που υπερβαίνουν την ποσόστωση, που θα μειωθεί περίπου 45%.

Η κίνηση της ΕΕ αποτελεί απάντηση στους αυξανόμενους φόβους ότι οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές βιομηχανίες δεν είναι πλέον ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς πνίγονται από την πληθώρα επιδοτούμενων κινεζικών προϊόντων, τις υψηλές τιμές ενέργειας και τη φθίνουσα εγχώρια ζήτηση.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνουν την πρόταση. Η γερμανική υποστήριξη συνιστά αντιστροφή της παραδοσιακής αποστροφής προς τα εμπορικά εμπόδια και αντικατοπτρίζει τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα υπό τον προστατευτικό πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η χαλυβουργία της Γερμανίας, που κάποτε αποτελούσε πυλώνα της μεταπολεμικής βιομηχανικής ισχύος του κράτους, βρίσκεται σε μακροχρόνια παρακμή, καθώς το υψηλό κόστος εργασίας και ενέργειας καθιστά την εγχώρια παραγωγή ολοένα και πιο μη ανταγωνιστική, γράφει το Bloomberg.

Η ώθηση για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές έχει προσθέσει περαιτέρω πίεση, με τις δαπανηρές επενδύσεις σε «πράσινο χάλυβα» να υπονομεύονται από την περιορισμένη πρόσβαση σε φθηνή ανανεώσιμη ενέργεια, σε αντίθεση με περιοχές όπως η Σκανδιναβία ή η Μέση Ανατολή όπου η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι άφθονες.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα εντείνει τις προσπάθειες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και θα δώσει στους εγχώριους παραγωγούς πράσινου χάλυβα προτιμησιακή μεταχείριση στις συμβάσεις προμηθειών.

Εν τω μεταξύ, τα ασιατικά εργοστάσια συνεχίζουν να παράγουν πλεονάζοντα χάλυβα, διατηρώντας χαμηλές τις παγκόσμιες τιμές και διαβρώνοντας τα περιθώρια κέρδους για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.