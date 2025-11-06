Εκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ μετά την εμφάνιση drone

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λαντβάτερ παραμένει κλειστός εξαιτίας ύποπτου drone, δήλωσε η επικεφαλής Λειτουργίας της Swedavia. Αστυνομική έρευνα στον δεύτερο μεγαλύτερο σουηδικό αερολιμένα.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 21:03

H κυκλοφορία διακόπηκε στο αεροδρόμιο Λαντβάτερ του Γκέτεμποργκ, στις δυτικές ακτές της Σουηδίας, αφού ένα ή περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εθεάθησαν στο αεροδρόμιο, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

Ντρόουν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες χώρες. Ορισμένοι αξιωματούχοι επιρρίπτουν ευθύνες για τα περιστατικά στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με τα περιστατικά.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή περισσότερα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Landvetter», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για τις ύποπτες παρατηρήσεις στις 18:41 ώρα Ελλάδας και έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συγκεντρώσουν πληροφορίες.

Το αεροδρόμιο αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έπειτα από εκείνο της Στοκχόλμης, το Αρλάντα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Swedavia.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λαντβάτερ παραμένει αυτή τη στιγμή κλειστός εξαιτίας ενδείξεων ενός ύποπτου ντρόουν», δήλωσε η επικεφαλής Λειτουργίας της Swedavia Σούζαν Νόρμαν.

«Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός, ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα», επισήμανε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

