Το Παρίσι καλεί τους Γάλλους να φύγουν προσωρινά από το Μαλί

Η Γαλλία συνέστησε σήμερα στους πολίτες της να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί "το συντομότερο δυνατό" καθώς η πρωτεύουσα Μπαμακό και πολλές περιοχές της χώρας ασφυκτιούν σιγά σιγά από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών, σύμφωνα με ταξιδιωτική οδηγία που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών.

"Εδώ και εβδομάδες, το περιβάλλον ασφαλείας επιδεινώνεται στο Μαλί, συμπεριλαμβανομένου του Μπαμακό", υπογραμμίζεται στην ταξιδιωτική οδηγία. "Συνιστάται στους Γάλλους πολίτες να προγραμματίσουν την προσωρινή αναχώρησή τους από το Μαλί το συντομότερο δυνατό με τις πτήσεις των αεροπορικών εταιριών που είναι ακόμη διαθέσιμες", προσθέτει διευκρινίζοντας ότι "οι μετακινήσεις δια της χερσαίας οδού αντενδείκνυνται αυστηρά, καθώς οι εθνικοί αυτοκινητόδρομοι αποτελούν επί του παρόντος τον στόχο επιθέσεων τρομοκρατικών ομάδων".

Το υπουργείο υπενθυμίζει επίσης ότι "παραμένει επίσημα η σύσταση να μην πραγματοποιούνται ταξίδια για το Μαλί όποιο κι αν είναι το κίνητρο".

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, το υπουργείο δεν ήταν σε θέση να πει εάν η σύσταση αυτή αφορά επίσης το προσωπικό της πρεσβείας.

Χθες, Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πασκάλ Κονφαβρέ είχε υπογραμμίσει ότι η Γαλλία παρακολουθεί "με μεγάλη προσοχή και με πραγματική ανησυχία" την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο Μαλί, όπου η τζιχαντιστική βία διπλασιάστηκε σε σφοδρότητα τις τελευταίες ημέρες.

Επί του παρόντος, "το διπλωματικό προσωπικό παραμένει αμετάβλητο, με την πρεσβεία της Γαλλίας ανοιχτή, υπό τον επιτετραμμένο ο οποίος ασχολείται κυρίως με την προξενική προστασία των 4.300 πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των προξενικών αρχών", δήλωσε. "Η ασφάλειά τους αποτελεί προτεραιότητα".

Από το 2012, το Μαλί είναι αντιμέτωπο με μια βαθιά κρίση ασφαλείας, η οποία επιτείνεται από τη βία των τζιχαντιστών της Ομάδας για την Υποστήριξη του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (Jama'at Nasr al-Islam wa al-Muslimin /JNIM, παρακλάδι της Αλ Κάιντα), καθώς και του Ισλαμικού Κράτους και τοπικών εγκληματικών ομάδων.

Και εδώ και εβδομάδες, οι τζιχαντιστές της JNIM επιβάλλουν έως το Μπαμακό αποκλεισμό στις εισαγωγές καυσίμων, στραγγαλίζοντας την οικονομία της χώρας του Σαχέλ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ και η Βρετανία ανακοίνωσαν την εσπευσμένη απομάκρυνση του "μη απαραίτητου" προσωπικού τους και των οικογενειών τους λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ