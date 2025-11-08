#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Γερμανία αγοράζει 20 στρατιωτικά ελικόπτερα από την Airbus

Πακέτο 3 δισ. ευρώ για τον στρατό της χώρας αναμένεται να εγκρίνει το κοινοβούλιο στο Βερολίνο. Και αναμένονται πολλαπλάσιες αγορές αμυντικού εξοπλισμού προσεχώς.

Αγορές αμυντικού εξοπλισμού αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εγκρίνει το γερμανικό κοινοβούλιο, στο πλαίσιο μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων 20 ελαφρών πολεμικών ελικοπτέρων από την Airbus, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο.

Ο κατάλογος των αμυντικών συμφωνιών, τον οποίο αναμένεται να εγκρίνουν οι βουλευτές σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη, περιλαμβάνει επίσης 100.000 συσκευές νυχτερινής όρασης από τις Hensoldt και Theon International, βάσει σύμβασης αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, σύμφωνα με το έγγραφο. Επίσης,  το υπουργείο Άμυνας ζητά έγκριση για την αγορά περαιτέρω κατευθυνόμενων πυραύλων αεράμυνας IRIS-T SLM που κατασκευάζονται από την Diehl, αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνει το Bloomberg.

Επικαλούμενος ρωσική απειλή, ο κυβερνητικός συνασπισμός του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, διοχετεύοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στην ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας.

Η αξία της σύμβασης με την Airbus ανέρχεται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Τον Οκτώβριο, η κάτω βουλή (Bundestag) ενέκρινε 18 αμυντικές συμφωνίες αξίας άνω των 14 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να συμφωνηθούν δεκάδες ακόμη μεγάλες αγορές πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

