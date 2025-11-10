#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ινδία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από έκρηξη στο Νέο Δελχί

Εκρηξη σε αυτοκίνητο κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, πολλοί τραυματίες. Τα αίτια διερευνώνται. Σε κατάσταση συναγερμού η ινδική πρωτεύουσα.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 17:33

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία στο Νέο Δελχί, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο, αλλά η ακριβής αιτία δεν έγινε άμεσα γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης Σαντζάι Τιάγκι.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνονται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε σταθμό του μετρό στην παλιά πόλη.

 

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας.

Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, μετά την έκρηξη κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα, αλλά και στη Βομβάη.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου της αυτοκρατορίας των Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

