ΕΚΤ: Η αναβολή της εμπορίας ρύπων ρίχνει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό

Η καθυστέρηση εφαρμογής του νέου συστήματος τιμολόγησης άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETS2) φαίνεται ότι θα επιβαρύνει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, ενδεχομένως αναζωπυρώνοντας αιτήματα για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, σημειώνει το Βloomberg.

Για να μετριάσουν τον αντίκτυπο της πράσινης μετάβασης, οι κυβερνήσεις και οι βουλευτές επιθυμούν να αναβάλουν την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών 2, το οποίο επιβάλλει κόστος σε όσους ρυπαίνουν, πιθανώς ανεβάζοντας τις τιμές σε αγαθά όπως τα καύσιμα.

Κάτι τέτοιο πιθανότατα θα σήμαινε ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν το 2027 λιγότερο απ' ό,τι προβλέπεται σήμερα, αφήνοντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμέτωπη με ακόμη μια υποτίμηση του στόχου για 2%, πλέον αυτού που ήδη αναμένει το επόμενο έτος.

Ενώ οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν συμφωνήσει λίγο πολύ ότι το κόστος δανεισμού δεν χρειάζεται προσαρμογή για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων - συμπεριλαμβανομένου του παγκόσμιου εμπορίου και των δημοσιονομικών πιέσεων σε κάποιες χώρες - η καθυστέρηση στο ETS2 θα μπορούσε να ωθήσει ορισμένους να ζητήσουν επανέναρξη της νομισματικής χαλάρωσης.

«Εφόσον δεν τεθεί σε ισχύ το ETS2 το 2027, η υποτίμηση του πληθωρισμού είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερη», δήλωσε ο Ρούνε Γιόχανσεν, οικονομολόγος στην Danske Bank. Αυτό «είναι επιχείρημα υπέρ ακόμη μιας μείωσης», είπε, τονίζοντας ότι ορισμένοι αξιωματούχοι θα εξακολουθήσουν να αντιδρούν.

Οι τελευταίες τριμηνιαίες προβλέψεις της ΕΚΤ προβλέπουν πληθωρισμό 1,7% και 1,9% τα επόμενα δύο χρόνια. Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι το ETS2 θα παράσχει αύξηση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων ή και περισσότερο το 2027.

Η «συγκεντρωμένη επίδραση το 2027 είναι πλέον πιθανό να αφαιρεθεί από τις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων τον Δεκέμβριο και να αντικατασταθεί από μια μικρότερη επίδραση το 2028», δήλωσε ο Greg Fuzesi της JPMorgan.

Η κατάσταση υπογραμμίζει πώς η αβεβαιότητα, πέρα από κύρια ζητήματα όπως οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ και ο πόλεμος στην Ουκρανία, περιπλέκει επιπλέον το έργο της ΕΚΤ. Έξι χρόνια μετά, η δέσμευση στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ χαλαρώνει και οι κυβερνήσεις ενισχύουν τις αμυντικές τους δυνατότητες και δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη.

Ενώ τηρούν την υπόσχεσή τους για μείωση των εκπομπών έως το 2040, οι πολιτικοί φοβούνται ότι το υψηλότερο κόστος ενέργειας θα μπορούσε να προκαλέσει την αρνητική αντίδραση των ψηφοφόρων. Το σύστημα ETS περιορίζει τις εκπομπές και επιτρέπει στις εταιρείες να ανταλλάσσουν δικαιώματα, ενώ το ETS2 έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει το μέτρο.

Ερωτηθείσα σχετικά τον περασμένο μήνα, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ υποβάθμισε τον κίνδυνο, επικαλούμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέκταση της εφαρμογής σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Άλλοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, όπως ο Gediminas Simkus της Λιθουανίας, έχουν εδώ και καιρό τονίσει ότι η επιστροφή στον πληθωρισμό 2% σε δύο χρόνια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ETS2.