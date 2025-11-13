#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Το shutdown έκαψε τα στοιχεία ανεργίας για τον Οκτώβριο

Η έκθεση για την απασχόληση του προηγούμενου μήνα θα περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία των επιχειρήσεων για τις μισθοδοσίες. Δεν θα ανακοινωθούν τα ποσοστά ανεργίας, εξαιτίας του κλεισίματος της κυβέρνησης που κράτησε ενάμιση μήνα και έληξε χτες.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 16:58

Η έκθεση για την απασχόληση του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει το ποσοστό ανεργίας, δήλωσε ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η έρευνα για τα νοικοκυριά δεν διεξήχθη τον Οκτώβριο, επομένως θα λάβουμε τη μισή έκθεση για την απασχόληση», δήλωσε στο Fox News ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου. «Θα λάβουμε το μέρος που αφορά τις θέσεις εργασίας, αλλά δεν θα λάβουμε το ποσοστό ανεργίας, και αυτό θα ισχύει μόνο για έναν μήνα».

Τα στοιχεία για την απασχόληση του περασμένου μήνα δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, το οποίο έληξε την Τετάρτη αφού ο Τραμπ υπέγραψε νόμο για την αποκατάσταση της χρηματοδότησης των οργανισμών.

Η έκθεση για την απασχόληση αποτελείται από δύο έρευνες — μία για τις επιχειρήσεις, η οποία αφορά τα στοιχεία μισθοδοσίας, και μία άλλη για τα νοικοκυριά, η οποία διακριβώνει το ποσοστό ανεργίας. Ενώ πολλές επιχειρήσεις διατηρούν αρχεία και αναφέρουν τα δεδομένα ηλεκτρονικά, η επικοινωνία με τους εργαζόμενους μέσω τηλεφώνου και το αίτημα να υποβάλουν την κατάσταση απασχόλησής τους για κάθε μία εβδομάδα θα ήταν πιο δύσκολο να διεξαχθεί αναδρομικά.

