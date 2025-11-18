Τουρκικό ενεργειακό μπουμ: Ισλαμικά ομόλογα 4 δισ. για αύξηση παραγωγής

Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας, Turkiye Petrolleri, σχεδιάζει να πουλήσει ισλαμικά ομόλογα αξίας έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκτείνει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγων της εταιρείας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία, γνωστή και με τα τουρκικά αρχικά TPAO, ετοιμάζεται να πουλήσει τα πενταετή sukuk σε διεθνείς επενδυτές μέχρι το τέλος του έτους, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Alparslan Bayraktar στο Bloomberg τη Δευτέρα.

Η πρώτη έκδοση sukuk ακολουθεί μια σειρά συναντήσεων χωρίς συμφωνίες στο Λονδίνο, το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι, όπου αξιωματούχοι ενημέρωσαν τους πιθανούς επενδυτές για τις οικονομικές προοπτικές της TPAO και τα έργα της, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα και πετρελαίου στο κοίτασμα Gabar στη νοτιοανατολική Τουρκία, πρόσθεσε.

Η TPAO, η οποία ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας, έχει επίσης ένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο διεθνών έργων, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων εξερεύνησης στη Λιβύη, το Ομάν και το Πακιστάν, εκτός από την υπάρχουσα παραγωγή της στο Αζερμπαϊτζάν, το Ιράκ και τη Ρωσία.

Η Τουρκία σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου στο κύριο κοίτασμα της Μαύρης Θάλασσας, το Σακάρια, σε 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα το 2028 από τα τρέχοντα 9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δήλωσε ο Bayraktar.

Η παραγωγή πετρελαίου στο Gabar αυξήθηκε σε 81.000 βαρέλια την ημέρα φέτος από 57.000 το 2024. Η TPAO σχεδιάζει επίσης να αναπτύξει μη συμβατικά αποθέματα στην περιοχή με τις αμερικανικές εταιρείες Continental Resources και TransAtlantic Petroleum.

Τα ισλαμικά ομόλογα, γνωστά και ως Sukuk, είναι χρηματοοικονομικά μέσα συμβατά με τον ισλαμικό νόμο (Σαρία). Η κύρια διαφορά τους από τα συμβατικά ομόλογα είναι ότι δεν πρόκειται για χρέος με πληρωμή τόκου, ο οποίος απαγορεύεται από τη Σαρία. Αντ' αυτού, οι κάτοχοι Sukuk έχουν αναλογική ιδιοκτησία σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή επιχειρηματικό εγχείρημα, εξασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο ένα κέρδος, το οποίο ισούται με το παραδοσιακό επιτόκιο.