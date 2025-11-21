#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία ετοιμάζουν Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία

Η αντιπρόταση πιθανότατα θα εμπλέκει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερε πηγή στο Reuters.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 18:02

Η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία ετοιμάζουν αντιπρόταση στο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία, το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters την Παρασκευή.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αντιπρόταση πιθανότατα θα εμπλέκει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

