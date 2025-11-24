Επικαιροποιημένο πλαίσιο ειρήνης ανακοίνωσαν ΗΠΑ-Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κατήρτισαν ένα «επικαιροποιημένο και εξειδικευμένο πλαίσιο ειρήνης» για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, που φαίνεται να τροποποιεί ένα προηγούμενο σχέδιο που είχε καταρτίσει η κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο για το Κίεβο και τους συμμάχους του φαινόταν υπερβολικά φιλορωσικό.

Σε κοινή δήλωση μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις συζητήσεις «πολύ παραγωγικές» και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες. Οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο ότι ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» του Κιέβου, μετά τις συνομιλίες που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της ημέρας Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη Γενεύη.

Ενδεικτικό του κλίματος αισιοδοξίας που επικρατεί και στην ουκρανική πλευρά, είναι το ενδεχόμενο μίας νέας επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, μέσα στην εβδομάδα, για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ το εδαφικό ζήτημα, όπως αποκαλύπτουν αμερικανικές και ουκρανικές πηγές.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγήθηκε των συνομιλιών, είπε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι απομένει ακόμα δουλειά σε ζητήματα όπως ο ρόλος του ΝΑΤΟ, αλλά η ομάδα του έχει περιορίσει τα άλυτα θέματα σε ένα σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανία, που προωθεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Αντρίι Γέρμακ, δεξί χέρι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε επίσης λόγο στη Γενεύη για «πολύ καλή πρόοδο» στις συνομιλίες.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν είχε εκφράσει ευγνωμοσύνη για τις αμερικανικές προσπάθειες στον πόλεμο, προκαλώντας τους Ουκρανούς αξιωματούχους να τονίσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στήριξή του.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συμμετείχαν στις συνομιλίες μετά την εκπόνηση μιας τροποποιημένης έκδοσης του αμερικανικού σχεδίου, που αντέτεινε στις προτεινόμενες περιοριστικές ρυθμίσεις για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αμφισβήτησε τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο προτείνει ότι η Ουκρανία θα διαθέτει μεγαλύτερο στρατό σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο και ότι οι συνομιλίες για ανταλλαγές εδαφών θα ξεκινούν από τη γραμμή του μετώπου αντί από μια προκαθορισμένη άποψη για το ποια εδάφη πρέπει να θεωρούνται ρωσικά.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει περιθώριο έως την Πέμπτη να εγκρίνει το σχέδιο, το οποίο καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει έδαφος, να αποδεχθεί περιορισμούς στον στρατό της και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Για πολλούς Ουκρανούς, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών στο μέτωπο, όροι όπως αυτοί θα ισοδυναμούσαν με παράδοση μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου στη νεότερη ιστορία της Ευρώπης. Ο Τραμπ έχει διευκρινίσει ότι η πρότασή του δεν αποτελεί τελική προσφορά.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται ακόμη χρόνο για να επιλύσουν τα εκκρεμή ζητήματα. Ελπίζει ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί έως την Πέμπτη, αλλά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Πηγές: Reuters, AFP, ertnews.gr