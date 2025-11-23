Ρούμπιο: Κάναμε καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφού συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Ουκρανίας στη Γενεύη.

«Νομίζω ότι το συμπέρασμα αυτό είναι, νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ, πολύ ουσιαστική, θα έλεγα, ίσως η καλύτερη συνάντηση και ημέρα που είχαμε μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία, ξεκινώντας από τότε που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας τον Ιανουάριο», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους. Οι συνομιλίες στη Γενεύη συνεχίζονται.

Από τη μεριά του, ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν «μια πολύ παραγωγική πρώτη συνεδρίαση με τη διακεκριμένη αμερικανική αντιπροσωπεία».

Ο Γερμάκ, γράφοντας στα αγγλικά στο Χ, δήλωσε ότι μια δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί «πολύ σύντομα σήμερα» για να προχωρήσει «η εργασία πάνω σε κοινές προτάσεις με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων μας».

Ο ίδιος ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για τη δέσμευσή τους να φέρουν την ειρήνη».

Ο Ζελένσκι είχε εκφράσει νωρίτερα ευχαριστίες στον Τραμπ για τις προσπάθειες των ΗΠΑ που αποσκοπούν στη βοήθεια του Κιέβου, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ηγέτες της Ουκρανίας είχαν εκφράσει «μηδενική ευγνωμοσύνη» για την αμερικανική βοήθεια.