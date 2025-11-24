«Γλυκαντικά» από τις ευρωτράπεζες για να προσελκύσουν μετόχους

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες προσφέρουν κίνητρα στους επενδυτές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των μετοχών τους, ακόμη και καθώς η παρατεταμένη ανοδική πορεία του κλάδου χάνει δυναμική.

Οι γαλλικές τράπεζες BNP Paribas και Société Générale επιτάχυναν την περασμένη εβδομάδα τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών, αποδίδοντας συνολικά €2,15 δισ. στους επενδυτές νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε επίσης νέους στόχους την περασμένη εβδομάδα, δεσμευόμενη να επιτύχει υψηλότερες αποδόσεις και διανομές στους μετόχους, καθώς και ταχύτερη ανάπτυξη και χαμηλότερο κόστος έως το 2028.

Ο καταιγισμός ανακοινώσεων έρχεται καθώς η άνοδος των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζει σημάδια κόπωσης, με ορισμένους επενδυτές να αρχίζουν να αντιμετωπίζουν τον κλάδο αρνητικότερα.

Ο δείκτης Euro Stoxx Banks, που παρακολουθεί τους μεγαλύτερους δανειστές της Ευρωζώνης, παραμένει στάσιμος τους τελευταίους τρεις μήνες, αφού είχε ενισχυθεί περισσότερο από 60% μεταξύ Ιανουαρίου και τα μέσα Αυγούστου.

Επενδυτές και στελέχη έχουν προειδοποιήσει ότι ο τραπεζικός κλάδος της Ευρώπης αντιμετωπίζει μια πιο δύσκολη περίοδο, καθώς η πτώση των επιτοκίων ασκεί πίεση στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια — ένα κρίσιμο μέτρο κερδοφορίας δανεισμού, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ενισχύθηκε από τα υψηλά επιτόκια, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο Ian Horn, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Muzinich & Co, δήλωσε ότι τα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου στον τραπεζικό τομέα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά το 2023 και το 2024, αλλά πρόσθεσε: «Προχωρώντας στο σήμερα, μεγάλο μέρος αυτής της αξίας έχει εξαφανιστεί, ειδικά στην Ευρώπη. Οι αποτιμήσεις δεν είναι πλέον τόσο ελκυστικές [και] οι αμερικανικές τράπεζες αρχίζουν να φαίνονται πιο συμφέρουσες από τις ευρωπαϊκές.»

Αφού δυσκολεύτηκαν επί χρόνια να πείσουν τους επενδυτές ότι οι μετοχές τους αξίζουν να διαπραγματεύονται ακόμη και στο ένα προς ένα της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού τους, τράπεζες όπως η Banco Santander, η Intesa Sanpaolo και η UniCredit αποτιμώνται πλέον μεταξύ 1,3 και 1,5 φορές τη λογιστική τους αξία, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global. Οι μετοχές της ισπανικής BBVA διαπραγματεύονται ακόμη και στις 1,8 φορές τη λογιστική αξία.

Ο Andrea Orcel, διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής UniCredit, ο οποίος έχει δεσμευθεί να διανείμει τουλάχιστον €9,5 δισ. στους επενδυτές μέσω επαναγορών και μερισμάτων για τη χρήση 2025, έχει επίσης προειδοποιήσει ότι η αγορά ίσως έχει γίνει υπερβολικά αισιόδοξη σχετικά με τις προοπτικές των ευρωπαϊκών τραπεζών.

«Καθώς προχωράμε στο 2026, τα πράγματα θα είναι δυσκολότερα για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Orcel. «Πιστεύω ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα είναι πιο πιεσμένα απ’ όσο αναμένουν οι περισσότεροι.»