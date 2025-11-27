Ρωσικό ΥΠΕΞ: Κλείνει το τελευταίο πολωνικό προξενείο στη χώρα

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το κλείσιμο του τελευταίου προξενείου της Πολωνίας στη Ρωσία, του προξενείου του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία, σε απάντηση για το κλείσιμο του τελευταίου προξενείου της Ρωσίας στην Πολωνία, του προξενείου του Γκντανσκ.

Η Μόσχα γνωστοποίησε στον Πολωνό πρεσβευτή την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του προξενείου του Ιρκούτσκ από το τέλος του έτους «σε απάντηση στην απόφαση των πολωνικών αρχών να αφαιρέσουν, από τις 23 Δεκεμβρίου, την άδειά τους για τη λειτουργία του γενικού προξενείου της Ρωσίας στο Γκντανσκ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στις 19 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι ανακοίνωσε ότι αποσύρεται η άδεια λειτουργίας του ρωσικού προξενείου στο Γκντανσκ έπειτα από το σαμποτάζ στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν, που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα και η οποία χαρακτηρίσθηκε πράξη κρατικής τρομοκρατίας από τη Βαρσοβία.

«Θα απαντήσουμε, όχι μόνο διπλωματικά», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι δεσμευόμενος για σύντομη απάντηση μετά την έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή, η ευθύνη για την οποία επιρρίφθηκε σε δύο Ουκρανούς που συνεργάστηκαν με τη Ρωσία για να δημιουργήσουν χάος σε μια χώρα η οποία στηρίζει σθεναρά το Κίεβο απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Οι σχέσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Μόσχας ήταν πάντα τεταμένες, αλλά επιδεινώθηκαν σημαντικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, όταν η Πολωνία έγινε ένας από τους βασικούς συμμάχους του Κιέβου.

Της έκρηξης στη σιδηροδρομική γραμμή είχε προηγηθεί σειρά εμπρησμών, σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεων στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ