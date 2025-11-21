Κατήγγειλε τη ρωσική «κρατική τρομοκρατία» ο Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ εκτίμησε σήμερα ότι οι ενέργειες δολιοφθοράς που εμπνέονται και οργανώνονται από τη Ρωσία έχουν στόχο να αποσταθεροποιήσουν και να αποδυναμώσουν τη χώρα του και κατήγγειλε «την κρατική τρομοκρατία», κυρίως μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε σιδηροδρομική γραμμή.

Σε σύντομη ομιλία του στο κοινοβούλιο ο Τουσκ κάλεσε τους Πολωνούς να επιδείξουν ενότητα έναντι των αποπειρών της Μόσχας «να μας αποξενώσει από την Ευρώπη, από την Ουκρανία και, πάνω απ’ όλα τον έναν από τον άλλο».

«Οι ενέργειες δολιοφθοράς που εμπνέονται και οργανώνονται εδώ και μήνες από τις υπηρεσίες του Κρεμλίνου έχουν ξεπεράσει πρόσφατα μια κρίσιμη γραμμή και πλέον μπορούμε να μιλάμε ακόμη και για κρατική τρομοκρατία», σημείωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Στόχος τους είναι «να καταστρέψουν ανθρώπινες ζωές και να αποσταθεροποιήσουν τα θεμέλια του πολωνικού κράτους», εκτίμησε.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκρηξη σημειώθηκε σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Βαρσοβία με τη Λούμπλιν, συνδέοντας την πολωνική πρωτεύουσα με τη μεθόριο με την Ουκρανία, κάτι που ο Τουσκ χαρακτήρισε «πρωτοφανή ενέργεια δολιοφθοράς».

Η Πολωνία έχει ταυτοποιήσει ως υπόπτους δύο Ουκρανούς που φέρονται να ενήργησαν για λογαριασμό της Μόσχας και έχει ζητήσει από τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας, όπου έχουν καταφύγει αυτοί να τους εκδώσει.

Εξάλλου η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το τελευταίο ρωσικό προξενείο στην Πολωνία.

Υπενθυμίζοντας την ευρεία εκστρατεία παραπληροφόρησης που ακολούθησε, με κύριο στόχο να μετατεθεί η ευθύνη στην Ουκρανία, ο Τουσκ προέτρεψε τους Πολωνούς βουλευτές να μην επαναλαμβάνουν τα ψέματα της ρωσικής προπαγάνδας.

«Υποστηρίξτε την Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της Ρωσίας χωρίς κανένα ‘αλλά’», τόνισε.

Παράλληλα ζήτησε κυρίως από τους εθνικιστές και ακροδεξιούς βουλευτές, όπως και από την πολωνική προεδρία που πρόσκειται σε αυτούς τους κύκλους, να μην αμφισβητούν την ευρωπαϊκή ενότητα. «Υποστηρίξτε μια ισχυρή Δύση, όχι τη Ρωσία», είπε.

Η Βαρσοβία καταγγέλλει εδώ και καιρό «τον υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Δύσης.

