Εκβιασμό από ΗΠΑ για τους ψηφιακούς κανόνες καταγγέλλει η Κομισιόν

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Τραμπ εξαπέλυσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής αντιμονοπωλιακής αρχής Τερέζα Ριμπέρα, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποιεί «εκβιασμούς» για να πιέσει την ΕΕ να αποδυναμώσει τους τεχνολογικούς κανόνες της.

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες ότι οι ΗΠΑ θα τροποποιήσουν την πολιτική τους σχετικά με τους δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, εάν η ΕΕ επανεξετάσει τους ψηφιακούς της κανόνες. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέλαβαν τα σχόλιά του ως στοχοποίηση απέναντι στους εμβληματικούς τεχνολογικούς κανονισμούς της ΕΕ, όπως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

«Είναι εκβιασμός», δήλωσε η Ισπανίδα επίτροπος Ανταγωνισμού σε συνέντευξή της στο Politico. «Αυτή είναι η πρόθεσή τους, αλλά δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε τέτοιους εκβιασμούς».

H Ριμπέρα -που ως εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής κατατάσσεται δεύτερη τη τάξει μετά την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- δήλωσε ότι το ψηφιακό εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ δεν θα πρέπει να έχει καμία σχέση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αναθεωρήσει τη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο που συνήψε με τη Φον ντερ Λάιεν στη Σκοτία τον Ιούλιο.

Η παρέμβαση πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη στιγμή στις τρέχουσες εμπορικές συνομιλίες. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι ο νόμος DMA μεροληπτεί, επειδή σχεδόν όλες οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες στις οποίες θέτει ρυθμιστικούς κανόνες -όπως η Microsoft, η Google και η Amazon- είναι αμερικανικές. Επίσης, διαφωνεί με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, ο οποίος επιδιώκει να περιορίσει τον παράνομο διαδικτυακό λόγο, θεωρώντας ότι θέτει στο στόχαστρο κοινωνικά δίκτυα όπως το X του Έλον Μασκ.

Η Ριμπέρα δήλωσε ότι οι κανόνες είναι θέμα κυριαρχίας και δεν θα πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο της εμπορικής διαπραγμάτευσης.

«Σεβόμαστε όποιους κανόνες έχουν για την αγορά τους: ψηφιακή αγορά, τομέας υγείας, χάλυβας, οτιδήποτε... αυτοκίνητα, πρότυπα», είπε αναφερόμενη στις ΗΠΑ. «Είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι η ρύθμιση και η κυριαρχία τους. Έτσι συμβαίνει κι εδώ».

Η Ριμπέρα, μαζί με την επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ Χένα Βιρκούνεν, επιβλέπει τον DMA, ο οποίος αστυνομεύει τη συμπεριφορά των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών και επιδιώκει να διατηρήσει τον δίκαιο ανταγωνισμό.

Παρενέβη έντονα στα σχόλια που έκανε ο Λάτνικ μετά τη συνάντησή του με αξιωματούχους και υπουργούς της ΕΕ τη Δευτέρα, λέγοντας ότι «το ευρωπαϊκό ψηφιακό εγχειρίδιο κανόνων δεν είναι προς διαπραγμάτευση».

Η Βιρκούνεν επανέλαβε την άποψη την Τρίτη. Τη Δευτέρα παρουσίασε στους Αμερικανούς ομολόγους της το πακέτο απλοποίησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για το ψηφιακό omnibus. Το πακέτο έχει παρουσιαστεί ως προσπάθεια της ΕΕ για μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως προσπάθεια αντιμετώπισης-συμμόρφωσης στις ανησυχίες των αμερικανικών μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών σχετικά με τη ρύθμιση.

Όταν ρωτήθηκε γιατί έκανε μια τόσο έντονη δήλωση, η Ριμπέρα απάντησε ότι τα σχόλια της Λάτινικ συνιστούσαν «άμεση επίθεση κατά του DMA». Και πρόσθεσε: «Είναι ευθύνη μου να υπερασπιστώ την εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη».

Εμφανίζονται ρωγμές εντός ΕΕ

Παρά την ασυμβίβαστη αντίδραση της Ριμπέρα, η αλληλεγγύη σχετικά με τον DMA αρχίζει να εμφανίζει ρωγμές μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ο Λάτνικ, μετά τη συνάντηση της Δευτέρας, δήλωσε ότι ορισμένοι υπουργοί Εμπορίου της ΕΕ δεν αντιστάθηκαν τόσο όσο η Επιτροπή στην ιδέα της αναθεώρησης των ψηφιακών κανόνων του μπλοκ. «Βλέπω πολλούς υπουργούς... κάποιοι είναι πιο ανοιχτόμυαλοι από άλλους», δήλωσε στο Bloomberg, λέγοντας ότι, εάν η Ευρώπη θέλει αμερικανικές επενδύσεις, θα πρέπει να αλλάξει το ρυθμιστικό της μοντέλο.

Τουλάχιστον ένας Ευρωπαίος συμμετέχων φάνηκε να συμφωνεί. Η Γερμανίδα Κατερίνα Ράιχε, μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τάσσεται υπέρ της περαιτέρω χαλάρωσης των ψηφιακών κανόνων της ΕΕ.

«Η Γερμανία έχει καταστήσει σαφές ότι θέλουμε ευκαιρίες ώστε να διαδραματίσουμε ρόλο στον ψηφιακό κόσμο», δήλωσε η Ράιχε αναφερόμενη συγκεκριμένα στον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές και στον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Η προσπάθεια άσκησης πίεσης από την Ουάσιγκτον για την αποδυνάμωση του ψηφιακού κανονιστικού εγχειριδίου της ΕΕ συμπίπτει με την ευρύτερη παγκόσμια πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ με σκοπό την αποδυνάμωση των ψηφιακών νόμων σε ξένες δικαιοδοσίες.

Μόλις πρόσφατα, η Νότια Κορέα ενέδωσε στην άσκηση πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ και απέσυρε το δικό της προτεινόμενο καθεστώς ψηφιακού ανταγωνισμού.

Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ προετοιμάζει την έκθεσή του για το 2026 και ξεκινά ακόμη έναν γύρο διαβουλεύσεων τις επόμενες εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην αξιολόγηση των κανόνων στο πλαίσιο του «Ελέγχου Καταλληλότητας Ψηφιακής Δικαιοσύνης» και της συνεχιζόμενης αναθεώρησης του DMA.

Αλλά, όσο η Ουάσιγκτον εκτοξεύει το ένα βέλος πίσω απ' τ' άλλο, και καθώς οι χώρες της ΕΕ σπάνε τις γραμμές τους, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα πει η αξιολόγηση -είναι αν ο DMA μπορεί να επιβιώσει από τον εμπορικό πόλεμο.