ΗΠΑ σε ΕΕ: Αν αποσύρετε τους ψηφιακούς κανόνες, θα ρίξουμε τους δασμούς στα μέταλλα

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει τους ψηφιακούς κανονισμούς της προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

«Μιλάμε μαζί τους για την» κατάργηση των τεχνολογικών κανόνων της ΕΕ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Σε αντάλλαγμα γι' αυτό, θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία για τον χάλυβα και το αλουμίνιο».

Ο Λάτνικ και ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ βρέθηκαν στις Βρυξέλλες σήμερα Δευτέρα για την πρώτη επίσημη επίσκεψή τους από την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ τον Ιούλιο.

Η συμφωνία όρισε αμερικανικούς δασμούς 15% σε πολλά προϊόντα της ΕΕ, ενώ η Ενωση δεσμεύτηκε να καταργήσει τους δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και σε ορισμένα γεωργικά και διατροφικά προϊόντα. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν επίσης να συνεχίσουν να εργάζονται για τη μείωση άλλων δασμών, συμπεριλαμβανομένου του δασμού 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο της ΕΕ, τον οποίο το μπλοκ έχει πλέον αντιστοιχίσει με τον δικό του δασμό 50% στις εισαγωγές χάλυβα που υπερβαίνουν καθορισμένη ποσόστωση.

Αυτό που ενοχλεί τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και τις εταιρείες είναι το μεταβαλλόμενο πεδίο εφαρμογής της τομεακής δασμολογικής πολιτικής Τραμπ — που επεκτείνεται πολύ πέρα από τη στόχευση των ίδιων των ακατέργαστων μετάλλων. Από τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, η Ουάσιγκτον έχει διευρύνει τους δασμούς στον χάλυβα ώστε να συμπεριλάβει πολλά είδη που δεν υπόκεινταν σε δασμούς εκείνη την εποχή.

Ο Λάτνικ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον χάλυβα και το αλουμίνιο εξαρτάται από την άρση ορισμένων κανονισμών της ΕΕ για τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

«Αν αποσύρουν το βάρος από το κανονιστικό πλαίσιο και το κάνουν πιο ελκυστικό για τις εταιρείες μας, μπορούν να επωφεληθούν από επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, πιθανώς 1 τρισ.», δήλωσε ο Λάτνικ.

Η άμεση σύνδεση των δύο ζητημάτων φέρνει την ΕΕ σε δύσκολη θέση. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αφήσει άλλες χώρες να υπαγορεύσουν τους τεχνολογικούς κανόνες της. Ωστόσο, οι δασμοί στα μέταλλα προκαλούν σοβαρές οικονομικές ζημίες σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Όσον αφορά τον χάλυβα και το αλουμίνιο, πρέπει να επιτύχουμε πρόσθετη ελάφρυνση», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Πολλά μηχανήματα που έχουν παραχθεί δεν μπορούν να παραδοθούν στις ΗΠΑ και οι εταιρείες μας υποφέρουν από σημαντική μείωση πωλήσεων».

Πριν από το γεύμα με τους υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ, οι Λάτνικ και Γκριρ συναντήθηκαν επίσης με την επικεφαλής της τεχνολογίας της ΕΕ Χένα Βίρκουνεν για να συζητήσουν τους ψηφιακούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Βίρκουνεν τόνισε τη σημασία των δύο κεντρικών τεχνολογικών κανόνων της Ένωσης, του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές, οι οποίοι ρυθμίζουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες και αγορές. Επίσης, εξέτασε την πρόσφατη πρόταση της ΕΕ για την περικοπή των κανόνων τεχνητής νοημοσύνης και προστασίας δεδομένων με την ελπίδα μείωσης της γραφειοκρατίας.

Σε ενημέρωση το μεσημέρι, εκπρόσωπος της Επιτροπής επανέλαβε τη θέση της ΕΕ ότι δεν θα διαπραγματευτεί τους τεχνολογικούς και φορολογικούς κανόνες της στο πλαίσιο των εμπορικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

«Ναι, αυτό ισχύει ακόμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εδώ και καιρό εκφράσει την οργή της για το πώς αντιμετωπίζει τους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες η ΕΕ, με αιχμή τόσο τους κανονισμούς της όσο και τα μεγάλα πρόστιμα που έχει επιβάλει σε εταιρείες. Η Google αντιμετωπίζει πρόστιμο σχεδόν 3 δισ. ευρώ για παραβάσεις του αντιμονοπωλιακού νόμου.

«Ας διευθετήσουμε τις εκκρεμείς υποθέσεις», είπε ο Λάτνικ. «Ας τις αφήσουμε πίσω μας».

«Ας βρούμε ένα λογικό πλαίσιο όπου αυτές οι εταιρείες θα αναπτυχθούν και να οικοδομηθούν», πρόσθεσε.