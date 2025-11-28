«Generation Germany» ονομάστηκε η αναδιαρθρωμένη νεολαία του AfD

Το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD) ιδρύει νέα οργάνωση νεολαίας σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από την εξτρεμιστική του εικόνα, μεταδίδει το Politico.

«Θα χρειαστούμε νέο αίμα», δήλωσε ο Ζαν-Πασκάλ Χομ, ο 28χρονος που πρόκειται να εκλεγεί το Σάββατο επικεφαλής της ομάδας, η οποία θα ονομαστεί «Generation Germany».

Αξίζει να αναφερθεί ότι η «Alternative Youth», η προηγούμενη οργάνωση νέων που συνδεόταν με το κόμμα διαλύθηκε νωρίτερα φέτος, λίγο αφότου η υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας την χαρακτήρισε «εξτρεμιστική».

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η αναδιάρθρωση είναι απλά πλασματική, καθώς είναι πιθανό και η νέα ομάδα να ενστερνίζεται μια εξίσου ακραία ιδεολογία.

«Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως σημαντική προσπάθεια αποριζοσπαστικοποίησης», δήλωσε η Άννα-Σόφι Χάιντσε, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ.

Ακραίοι χούλιγκαν

Ο Χομ, ο οποίος εντάχθηκε στο AfD όταν ήταν 17 ετών, ενσαρκώνει από πολλές απόψεις τις προσπάθειες ορισμένων ηγετών του κόμματος να αποκαταστήσουν την εικόνα τους. Με το μετριοπαθές του ύφος και την αυτοπεποίθησή που διαθέτει, έχει χαρακτηριστεί από τους ομοϊδεάτες του ως «ο άνδρας που μια μητέρα θα χαιρόταν να δει την κόρη της να παντρεύεται».

Ωστόσο, προηγούμενες δράσεις και διασυνδέσεις του υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως η ιδεολογία του να είναι πολύ πιο ακραία από όσο φαίνεται.

Ο Χομ που ηγείται του τοπικού παρακλαδιού του AfD στην πόλη Κιμπουτς της ανατολικής Γερμανίας είχε θεωρηθεί για κάποιο διάστημα υπερβολικά ακραίος ακόμη και για το ίδιο του το κόμμα.

Το 2017 έχασε τη δουλειά του ως βοηθός της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, αφού εντοπίστηκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα της FC Energie Cottbus, μιας ομάδας που εκείνη την εποχή προσέλκυε ακροδεξιούς εξτρεμιστές οπαδούς. Συγκεκριμένα ο Χομ εθεάθη να κάθεται ανάμεσα στους χούλιγκαν, δίπλα σε τότε ηγετική φυσιογνωμία του «Κινήματος Ταυτότητας της Γερμανίας», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως εξτρεμιστική οργάνωση από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού.

Ωστόσο ο αποκλεισμός του Χομς από το AfD δεν κράτησε πολύ. Πέρυσι μάλιστα εξελέγη και ο ίδιος στο κοινοβούλιο του Βρανδεμβούργου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Χομ όταν ερωτήθηκε για τις διασυνδέσεις του με υποστηρικτές του «Κινήματος Ταυτότητας» αρνήθηκε να τους χαρακτηρίσει ως εξτρεμιστές.

«Το ερώτημα είναι: Πώς ορίζεις τον εξτρεμισμό; Υπάρχει ο ορισμός που χρησιμοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης ή τις εγχώριες υπηρεσίες πληροφοριών, ο οποίος λέει ότι το Κίνημα Ταυτότητας, για παράδειγμα, είναι δεξιό εξτρεμιστικό. Αλλά λένε επίσης ότι το AfD είναι δεξιό εξτρεμιστικό».

Αύξηση της δημοτικότητας του AfD στους νέους

Νεαροί ακτιβιστές του AfD έχουν αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή τα τελευταία χρόνια, προσελκύοντας νέους ψηφοφόρους με διαδικτυακές καμπάνιες. Πέρυσι, για παράδειγμα, ένθερμοι υποστηρικτές του κόμματος δημιούργησαν βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης για το «Remigration Hit», ένα ακροδεξιό χορευτικό κομμάτι που ζητά την απέλαση μεταναστών από τη Γερμανία, το οποίο έγινε viral.

Το μεταπολεμικό σύνταγμα της Γερμανίας επιτρέπει στις υπηρεσίες πληροφοριών να παρακολουθούν πολιτικά κόμματα και οργανισμούς που θεωρούνται ότι έχουν εξτρεμιστικό χαρακτήρα. Μάλιστα καθιστά δυνατή την απαγόρευση τέτοιων ομάδων, αν και οι προϋποθέσεις απαγόρευσης ενός πολιτικού κόμματος είναι ιδιαίτερα αυστηρές.