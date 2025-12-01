Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «επίθεση»

Το Καράκας κατήγγειλε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, εν μέσω ενίσχυσης των αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική. Το κοινοβούλιο της χώρας διοργάνωσε παράλληλα εκδήλωση για τους συγγενείς των θυμάτων από αμερικανικά πλήγματα, τα οποία η κυβέρνηση Μαδούρο χαρακτηρίζει «αθέμιτα και παράνομα».

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι στοχεύει καρτέλ ναρκωτικών και ενισχύει τις στρατιωτικές της παρουσίες από τον Σεπτέμβριο, συμπεριλαμβανομένης της άφιξης του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο τον Νοέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τη Βενεζουέλα για διακίνηση ναρκωτικών, ισχυρισμό που το Καράκας αρνείται, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός στόχος είναι η επιβολή αλλαγής καθεστώτος για τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων.

Ο γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είχε προτείνει στον Μαδούρο να εγκαταλείψει τη χώρα, με επιλογή προορισμού τη Ρωσία ή άλλη χώρα. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαδούρο, χωρίς όμως να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συνομιλίας, η οποία αρχικά αποκαλύφθηκε από τους New York Times.

«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροπλάνο του, αναφερόμενος στη συζήτηση με τον σοσιαλιστή ηγέτη, της οποίας η ύπαρξη αποκαλύφθηκε αρχικά από τους New York Times.

Βοήθεια του ΟΠΕΚ

Η Βενεζουέλα έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον ΟΠΕΚ να βοηθήσει «να σταματήσει αυτή η (αμερικανική) επίθεση», που βρίσκεται «σε προετοιμασία με ολοένα περισσότερη δύναμη και απειλεί σοβαρά τις ισορροπίες την διεθνούς αγοράς ενέργειας», με επιστολή που ανέγνωσε η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, που είναι επίσης υπουργός Πετρελαίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που διεξήχθη ψηφιακή με τους ομολόγους της των χωρών μελών του οργανισμού πετρελαιοεξαγωγικών κρατών.

Η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με τη χρήση στρατιωτικής βίας», ανέφερε η επιστολή που υπογράφεται από τον πρόεδρο Μαδούρο.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου πλήγματα εναντίον ταχύπλοων, κυρίως στην Καραϊβική, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό, που κατά την κυβέρνηση Τραμπ μετέφεραν ναρκωτικά –κάτι για το οποίο δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις– και στις 20 και πλέον επιδρομές τους έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 83 άνθρωποι.

Ειδικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, καθώς ουδείς ύποπτος συνελήφθη ή ανακρίθηκε. Η Βενεζουέλα, που κάνει λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», απαίτησε τον Σεπτέμβριο να διενεργηθεί έρευνα από τον ΟΗΕ.

Ο Χόρχε Ροδρίγκες, εκ των ισχυρότερων πολιτικών στη Βενεζουέλα κι επικεφαλής διαπραγματευτής με τις ΗΠΑ, έκανε γνωστό χθες ότι υποδέχθηκε στο κοινοβούλιο «οικογένειες πολιτών της Βενεζουέλας που δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν εξωδικαστικά σε ενέργειες, ξεκάθαρα αθέμιτες και παράνομες, που έχουν διαπραχθεί από τη 2η Σεπτεμβρίου από τον αμερικανικό στρατό».

Ο κ. Ροδρίγκες, υποσχόμενος πως θα σχηματιστεί κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή, αρνήθηκε να απαντήσει ερωτηθείς σχετικά με συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Μαδούρο.

Οι New York Times ανέφεραν στο ρεπορτάζ τους ότι στην πρόσφατη συνδιάλεξη συζητήθηκε πιθανή συνάντηση στο έδαφος των ΗΠΑ, ωστόσο πρόσθεσαν πως προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί τέτοια.

Προχθές Σάββατο, ο κ. Τραμπ διεμήνυσε πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός».

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αδιάλειπτη δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Έξι αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα.

Χθες το ρωσικό ταξιδιωτικό πρακτορείο Pegas Touristik, που κάνει συχνά πτήσεις προς το παραδείσιο νησί Μαργαρίτα, στη βόρεια Βενεζουέλα, ανακοίνωσε επίσης πως αναστέλλει τα δρομολόγια του.

Μετά την ανακοίνωση Τραμπ μέσω Truth Social για τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, το Καράκας σχολίασε ότι η Ουάσιγκτον «ανέστειλε μονομερώς» τους επαναπατρισμούς των υπηκόων της χώρας, παράτυπων μεταναστών που απελαύνονται από τις αρχές των ΗΠΑ. Οι πτήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονταν, παρά την κλιμάκωση των εντάσεων των δυο κρατών.

Η αντιπρόεδρος Ροδρίγκες ανακοίνωσε πως ο κ. Μαδούρο έδωσε διαταγή να ενεργοποιηθεί «ειδικό σχέδιο» για τον επαναπατρισμό μεταναστών παρά τη μείωση των πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών.

Το αεροδρόμιο του Καράκας λειτουργούσε ομαλά χθες.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήγγειλε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα αρχίσουν «πολύ σύντομα» να βάζουν στο στόχαστρο «διακινητές ναρκωτικών στη Βενεζουέλα», στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση μελών του αμερικανικού Κογκρέσου — τόσο δημοκρατικών όσο και ρεπουμπλικάνων.

Στην εξουσία από το 2013, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Μαδούρο, πολιτικός κληρονόμος του Ούγο Τσάβες, εξέχουσας μορφής της ριζοσπαστικής αριστεράς στη Λατινική Αμερική, επανεξελέγη το 2024 σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν και σημαδεύτηκαν από αιματηρές ταραχές και συλλήψεις. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε φέτος βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, κατηγορεί την κυβέρνηση για απάτη. Πρόσφατα δήλωνε πως ο πρόεδρος Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία «με ή χωρίς διαπραγμάτευση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, New York Times