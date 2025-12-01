#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πιο δυνατό φρένο για την τουρκική οικονομία

Η ανάπτυξη της Τουρκίας υποχώρησε στο 3,7% το τρίτο τρίμηνο, χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Περιθώριο για νέες μειώσεις επιτοκίων, παρότι η τριμηνιαία επίδοση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 09:35

Η οικονομία της Τουρκίας επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, παρέχοντας στην κεντρική τράπεζα περιθώρια για να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια.

Η ετήσια ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο ανήλθε σε 3,7%, έναντι 4,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Ωστόσο, η οικονομία είχε καλύτερη απόδοση από την αναμενόμενη σε τριμηνιαία βάση, με αύξηση 1,1% τους τρεις μήνες έως τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 1,6% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εθνική στατιστική υπηρεσία.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η οικονομία θα αυξηθεί κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με ξεχωριστή δημοσκόπηση του Bloomberg.

Η κεντρική τράπεζα ξανάρχισε τις μειώσεις των επιτοκίων τον Ιούλιο, μετά από μια παύση δύο μηνών. Τον Σεπτέμβριο, η τράπεζα επιβράδυνε το ρυθμό χαλάρωσης ως απάντηση στον υψηλότερο πληθωρισμό, αν και ορισμένοι αναλυτές αναμένουν ότι θα επιστρέψει σε πιο σημαντικές μειώσεις με βάση τα στοιχεία για τις τιμές του Νοεμβρίου που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη.

Ο ετήσιος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 32,9% τον Οκτώβριο και, σύμφωνα με τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής, αναμένεται να κλείσει τη χρονιά μεταξύ 31% και 33% - πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

