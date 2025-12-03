ΗΠΑ: Συνελήφθη Αφγανός που απείλησε να σκοτώσει τους άπιστους συνομιλητές του στο TikTok

Ένας Αφγανός συνελήφθη στο Τέξας αφού απείλησε να σκοτώσει τους συνομιλητές του, Αμερικανούς και άλλους, σε μια συζήτηση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές δικαστικές αρχές.

Την περασμένη εβδομάδα άλλος Αφγανός πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν συνάδελφό της.

Ο Μοχάμαντ Νταγούντ Αλοκοζάι, 30 ετών, συνελήφθη στις 25 Νοεμβρίου στο Τέξας και κατηγορείται ότι απείλησε να κατασκευάσει μια βόμβα, να διαπράξει επίθεση αυτοκτονίας και να σκοτώσει Αμερικανούς και πολίτες άλλων χωρών.

Δύο ημέρες νωρίτερα, ο Αλοκοζάι είχε μια συζήτηση στο TikTok με τουλάχιστον δύο άλλους άνδρες, τους οποίους αποκάλεσε «άπιστους» και απείλησε να τους σκοτώσει. Είπε ότι σκοπεύει να φτιάξει μια βόμβα, δηλώνοντας υποστηρικτής των Ταλιμπάν. Η συνομιλία καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο TikTok, το X και το Facebook, τραβώντας την προσοχή των αρχών.

«Αυτός ο Αφγανός πολίτης ήρθε στην Αμερική επί προεδρίας Μπάιντεν και φέρεται να δήλωσε ρητά ότι ήρθε για να σκοτώσει Αμερικανούς πολίτες» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο κατηγορεί για «επικίνδυνη ανικανότητα» την προηγούμενη κυβέρνηση των Δημοκρατικών.

Εφόσον κριθεί ένοχος, ο Αλοκοζάι μπορεί να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως 5 ετών.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ