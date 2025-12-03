ΗΠΑ-ADP: Μείωση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Νοέμβριο

Οι μισθοδοσίες του ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση απασχόλησης της ADP που δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη.

Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά 32.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από αύξηση 47.000 τον Οκτώβριο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά 10.000 θέσεις εργασίας.

Η έκθεση της ADP αναπτύσσεται από κοινού με το Εργαστήριο Ψηφιακής Οικονομίας του Στάνφορντ. Πρόκειται για μηνιαία εκτίμηση που ιστορικά αποκλίνει από την καταμέτρηση της αμερικανικής κυβέρνησης, που εκδίδει το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.

Η έκθεση του Υπουργείου για την απασχόληση Νοεμβρίου θα δημοσιευτεί στις 16 Δεκεμβρίου. Η έκθεση, η οποία αρχικά αναμενόταν στις 5 Δεκεμβρίου, καθυστέρησε λόγω του κυβερνητικού shutdown που έληξε πρόσφατα. Θα περιλαμβάνει και τις μισθοδοσίες για τον Οκτώβριο. Το ποσοστό ανεργίας για τον Οκτώβριο, όμως, δεν θα γίνει ποτέ γνωστό, καθώς το μεγαλύτερο lockdown στην ιστορία εμπόδισε τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων σε νοικοκυριά, από τα οποία υπολογίζεται το ποσοστό ανεργίας.

Ενώ η ADP υποδηλώνει επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, οι πρώτες αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας είναι σύμφωνες με το αφήγημα «καμία πρόσληψη, καμία απόλυση». Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η οικονομική αβεβαιότητα που προκύπτει από τους δασμούς έχει αφήσει την αγορά εργασίας σε κατάσταση παράλυσης.

Η οικονομία πρόσθεσε 119.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας είχε αυξηθεί σε υψηλό τετραετίας, στο 4,4%.