#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο στηρίζει τον μεγαλύτερο γιο του για υποψήφιο πρόεδρο στις εκλογές του 2026

Οι πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια του Μπολσονάρο επηρέασαν αρνητικά τις αγορές της Βραζιλίας, με το νόμισμα της χώρας να εξασθενεί πάνω από 1,5% έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ.

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο στηρίζει τον μεγαλύτερο γιο του για υποψήφιο πρόεδρο στις εκλογές του 2026

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 23:02

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο αποκάλυψε τις προθέσεις του να στηρίξει τον μεγαλύτερο γιο του, τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, ως προεδρικό υποψήφιο στις εκλογές του 2026, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Brasil.

Σύμφωνα με το CNN Brasil, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές προσκείμενες στην οικογένεια Μπολσονάρο, ο ακροδεξιός ηγέτης μίλησε στον μεγαλύτερο γιο του σχετικά με τα σχέδιά του κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στα γραφεία της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια, όπου εκτίει την ποινή του για οργάνωση πραξικοπήματος.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια του Μπολσονάρο επηρέασαν αρνητικά τις αγορές της Βραζιλίας, με το νόμισμα της χώρας να εξασθενεί πάνω από 1,5% έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ και το χρηματιστήριο Bovespa να καταγράφει πτώση 1,8%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μεξικό: Η κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση του κατώτατου μισθού και μείωση των ωρών εργασίας

Περού: Άγνωστοι πυροβόλησαν τον υποψήφιο της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές Ραφαέλ Μπελάουντε

Λούλα-Τραμπ συζήτησαν για δασμούς και καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος

Τραμπ: Η Ονδούρα «προσπαθεί να αλλάξει» το αποτέλεσμα των εκλογών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο