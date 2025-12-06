#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Λιθουανία: Εκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω «ύποπτων αερόστατων»

Τους τελευταίους μήνες η εναέρια κυκλοφορία της Λιθουανίας έχει διακοπεί αρκετές φορές λόγω της εμφάνισης ύποπτων αερόστατων.

Δημοσιεύθηκε: 6 Δεκεμβρίου 2025 - 22:10

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του λόγω της εμφάνισης ύποπτων αερόστατων στον εναέριο χώρο του.

Αυτό είναι το τελευταίο περιστατικό μιας σειράς διαταράξεων και διακοπών της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας της Βαλτικής τους τελευταίους μήνες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

