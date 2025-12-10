ΗΠΑ: Η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει τους S-400 για να πάρει F-35

Η Τουρκία δεν πρέπει πλέον να διαθέτει το ρωσικό σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400, αν θέλει να επιστρέψει στο πρόγραμμα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την κατασκευή και αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης Τομ Μπάρακ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μπάρακ, βασικός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πρέσβης του στην Τουρκία, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις σχετικά με τους ρωσικούς πυραύλους που αγόρασε η Άγκυρα πριν από περίπου μια δεκαετία και την «επιθυμία της να επανενταχθεί» στο πρόγραμμα F-35.

Ο Τραμπ έθεσε το ζήτημα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, δείχνοντας ότι είναι ανοιχτός στην αγορά αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία.

Ωστόσο, τα σχόλια του πρέσβη υπογραμμίζουν την επιμονή της Ουάσιγκτον -με την υποστήριξη άλλων μελών του ΝΑΤΟ- ότι η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα για να επιλυθεί η διαφορά. Πρόκειται για ένα βήμα που η Άγκυρα δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει προθυμία να κάνει.

«Όπως ορίζεται από την αμερικανική νομοθεσία, η Τουρκία δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιεί ή να κατέχει το σύστημα S-400 για να επιστρέψει στο πρόγραμμα F-35», δήλωσε ο Μπάρακ. Η στενή σχέση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν οδήγησε «στις πιο καρποφόρες συζητήσεις για το θέμα αυτό σε σχεδόν μια δεκαετία», είπε.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε μια σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες, η οποία θα ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ όσο και της Τουρκίας», δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης.