#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει τους S-400 για να πάρει F-35

Η Αγκυρα πρέπει να αποσύρει το ρωσικό σύστημα S-400 για να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

ΗΠΑ: Η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει τους S-400 για να πάρει F-35
Τομ Μπάρακ

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 13:53

Η Τουρκία δεν πρέπει πλέον να διαθέτει το ρωσικό σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400, αν θέλει να επιστρέψει στο πρόγραμμα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την κατασκευή και αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης Τομ Μπάρακ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μπάρακ, βασικός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πρέσβης του στην Τουρκία, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις σχετικά με τους ρωσικούς πυραύλους που αγόρασε η Άγκυρα πριν από περίπου μια δεκαετία και την «επιθυμία της να επανενταχθεί» στο πρόγραμμα F-35.

Ο Τραμπ έθεσε το ζήτημα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, δείχνοντας ότι είναι ανοιχτός στην αγορά αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία.

Ωστόσο, τα σχόλια του πρέσβη υπογραμμίζουν την επιμονή της Ουάσιγκτον -με την υποστήριξη άλλων μελών του ΝΑΤΟ- ότι η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα για να επιλυθεί η διαφορά. Πρόκειται για ένα βήμα που η Άγκυρα δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει προθυμία να κάνει.

«Όπως ορίζεται από την αμερικανική νομοθεσία, η Τουρκία δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιεί ή να κατέχει το σύστημα S-400 για να επιστρέψει στο πρόγραμμα F-35», δήλωσε ο Μπάρακ. Η στενή σχέση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν οδήγησε «στις πιο καρποφόρες συζητήσεις για το θέμα αυτό σε σχεδόν μια δεκαετία», είπε.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε μια σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες, η οποία θα ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ όσο και της Τουρκίας», δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φιντάν: Η Τουρκία σύντομα θα ξεφύγει από τις αμερικανικές κυρώσεις

«Καρφιά» ΗΠΑ σε Τουρκία: Σταματήστε να αγοράζετε ρωσική ενέργεια!

Η Τουρκία καλεί Ουκρανούς και Ρώσους διπλωμάτες για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Εκπληξη στην Τουρκία: Στο 31,1% έπεσε ο πληθωρισμός

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο