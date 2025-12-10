#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Από πολλές απόψεις, ο Αμερικανός πρόεδρος προσέγγισε τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Κρεμλίνο: «Συνάδουν» με την αντίληψή μας οι δηλώσεις Τραμπ για την Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 13:53

Τo Κρεμλίνο χαιρέτισε σήμερα τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που υποστήριξε, σε συνέντευξη στον ιστότοπο Politico, ότι η Ρωσία «είχε πάντα» το στρατιωτικό πλεονέκτημα στο μέτωπο στην Ουκρανία.

«Από πολλές απόψεις, [οι δηλώσεις του Τραμπ] όσον αφορά την ένταξη [της Ουκρανίας] στο ΝΑΤΟ, όσον αφορά τα εδάφη, όσον αφορά το γεγονός ότι η Ουκρανία χάνει έδαφος, συνάδουν με τη δική μας αντίληψη. Από πολλές απόψεις, ο πρόεδρος Τραμπ προσέγγισε τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η συνέντευξη αυτή του προέδρου των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε χθες, Τρίτη, είναι «πολύ σημαντική».

Ο Τραμπ υποστηρίζει εκεί πως η Ρωσία, επειδή είναι «πολύ μεγαλύτερη» και «πιο ισχυρή» από την Ουκρανία, επωφελείται μιας ανώτερης θέσης διαπραγμάτευσης στις συνομιλίες που έχουν στόχο να θέσουν τέλος στις μάχες.

«Γενικά, είναι το μέγεθος που μετράει», δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας πως δεν επιθυμεί η Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας όμως παράλληλα πως ο ουκρανικός στρατός αξίζει «τεράστιο σεβασμό» για την αντίσταση που προβάλλει.

Ο ηγέτης των ΗΠΑ εκτιμά επίσης πως η Ουκρανία, που «έχει χάσει πολλά εδάφη» μετά τη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση που ξεκίνησε το 2022, πρέπει να διεξαγάγει εκλογές, κατηγορώντας το Κίεβο ότι «χρησιμοποιεί τον πόλεμο» για να τις αποφύγει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε λέγοντας ότι είναι «έτοιμος» να διοργανώσει προεδρικές εκλογές υπό την προϋπόθεση ότι οι σύμμαχοί του μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της ψηφοφορίας, καθώς οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ρημάζουν καθημερινά τη χώρα.

Όμως ο στρατιωτικός νόμος, που ισχύει στην Ουκρανία από το 2022, απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών υπό τις περιστάσεις αυτές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που εμφανίζεται πότε θερμός και πότε ψυχρός στις σχέσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, τον κατηγόρησε επίσης τελευταία ότι «δεν έχει διαβάσει» τις τελευταίες προτάσεις της Ουάσινγκτον για την εξεύρεση διπλωματικής διεξόδου στη σύγκρουση.

Το σχέδιο της Ουάσινγκτον προέβλεπε αρχικά ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, ενδεχόμενο που απέρριψε το Κίεβο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

