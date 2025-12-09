Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη για εκλογές σε 60 με 90 ημέρες

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος για εκλογές, καλώντας τους αμερικανούς και ευρωπαίους εταίρους να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι είπε σε δημοσιογράφους ότι, εφόσον λάβει εγγυήσεις για την ασφάλεια, οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 με 90 ημέρες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει την απαραίτητη νομοθεσία που θα επιτρέπει τη διεξαγωγή εκλογών υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό νόμο που υιοθέτησε η Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι προεδρικές, κοινοβουλευτικές και τοπικές εκλογές απαγορεύονται. Εκλογές μπορούν να διεξαχθούν μόνο αφού αρθεί ο στρατιωτικός νόμος.

«Ζητάω τώρα και το δηλώνω ανοιχτά, να με βοηθήσουν οι ΗΠΑ. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια που απαιτείται για να διεξαχθούν εκλογές. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε εκλογές εντός των επόμενων 60 έως 90 ημερών», είπε ο Ζελένσκι.

«Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό» πρόσθεσε σύμφωνα με την Kyiv Independent.

Η δήλωση του Ζελένσκι ακολουθεί τις πρόσφατες τοποθετήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις εκλογές στην Ουκρανία. Όταν ρωτήθηκε, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο Politico, που μεταδόθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, ότι «ήρθε η ώρα για την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές.»