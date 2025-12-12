#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τον Μάρτιο τις πορείες Υπερηφάνειας. Σε ένα σύστημα όπου «ο νόμος προστατεύει την εξουσία, όχι τους ανθρώπους» ήταν αναπόφευκτο ότι αργά ή γρήγορα θα στοχοποιούμουν «ως δήμαρχος μιας ελεύθερης πόλης», δήλωσε ο Γκέργκελι Καράτσονι.

Κατηγορείται για τη διεξαγωγή του Pride ο δήμαρχος της Βουδαπέστης
Βουδαπέστη

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 15:24

Ο δήμαρχος της Βουδαπέστης, Γκέργκελι Καράτσονι, δήλωσε ότι η αστυνομία ζήτησε να του απαγγελθούν κατηγορίες επειδή επέτρεψε να διεξαχθεί πορεία Υπερηφάνειας στην ουγγρική πρωτεύουσα, μεταδίδει το Politico.

«Με κατηγορούν ότι παραβιάζω τον νέο νόμο περί συνέρχεσθαι, κάτι που είναι εντελώς παράλογο», υποστήριξε ο Καράτσονι.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο, η Ουγγαρία υιοθέτησε νόμο που περιορίζει την ελευθερία του συνέρχεσθαι σε περιπτώσεις που αφορούν απεικονίζουν δημόσια σε παιδιά την «απόκλιση από την αυτοπροσδιορισμό με βάση το βιολογικό φύλο, την αλλαγή φύλου ή την ομοφυλοφιλία».

Η παρέλαση Pride απαγορεύτηκε βάσει της συγκεκριμένης νομοθεσίας.

Ωστόσο, ο «Πράσινος» δήμαρχος της Βουδαπέστης, σφοδρός αντίπαλος του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, απέρριψε το διάταγμα και επέτρεψε τη διεξαγωγή της πορείας τον Ιούνιο. Αρκετοί Ευρωπαίοι πολιτικοί συμμετείχαν στην εκδήλωση σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, παρόλο που ο Όρμπαν προειδοποίησε τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες ότι η συμμετοχή τους θα ακολουθήσει νομικές συνέπειες.

Σε ένα σύστημα όπου «ο νόμος προστατεύει την εξουσία, όχι τους ανθρώπους» και που καταπνίγει τις ελεύθερες κοινότητες, ήταν αναπόφευκτο ότι αργά ή γρήγορα θα στοχοποιούμουν «ως δήμαρχος μιας ελεύθερης πόλης» δήλωσε ο Καράτσονι.

«Είμαι περήφανος που ανέλαβα κάθε πολιτικό ρίσκο για χάρη της ελευθερίας της πόλης μου και στέκομαι περήφανα ενώπιον του δικαστηρίου», πρόσθεσε.

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα υποστήριξε τον Καράκσονι χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως μια «συγκλονιστική εκδήλωση κατάχρησης κρατικής εξουσίας από το καθεστώς Όρμπαν».

Ωστόσο πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση του Pride, δεν ήταν παρά ένα τέχνασμα για να παραμείνει ο Όρμπαν στην εξουσία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2026.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του 21 Research Centre, που διεξήχθη 21-28 Νοεμβρίου, το κυβερνών κόμμα Fidesz φάνηκε να εξασφαλίζει το 40% των προθέσεων ψήφου, υστερώντας από το Tisza που συγκέντρωσε το 47%.

