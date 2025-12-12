Πυραύλους AMRAAM από τις ΗΠΑ θα πάρει η Φινλανδία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πρόκειται για προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς. Οι πρώτες παραδόσεις θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του στόλου F-35, ανακοίνωσε το Ελσίνκι.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 15:10

Το Ελσίνκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προμηθευτεί από τις ΗΠΑ προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς (AMRAAM).

Η Φινλανδία, χώρα μέλος του NATO που μοιράζεται μακρά συνοριογραμμή με τη Ρωσία, παρήγγειλε το 2022 64 μαχητικά F-35 από την Lockheed Martin, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026.

«Οι πρώτες παραδόσεις πυραύλων θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του στόλου F-35», τόνισε η φινλανδική κυβέρνηση στη σημερινή της ανακοίνωση.

«Αυτός ο εφοδιασμός θα δώσει στη Φινλανδία την τελευταία και πιο προηγμένη έκδοση των AMRAAM, που θα βελτιώσει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε απειλές στο επιχειρησιακό μας περιβάλλον», προσθέτει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

