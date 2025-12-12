#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σπάνια άφιξη 60 μεταναστών στα ανοιχτά της Μάλτας

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ομάδες αλλοδαπών που έχουν φτάσει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με διασώστες η κατάσταση ενός ανθρώπου είναι σοβαρή.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 16:55

Περίπου 60 Αφρικανοί πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρθηκαν σήμερα στη Μάλτα, μετά την ανατροπή του σκάφους που τους μετέφερε κοντά στο νησί. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ομάδες που έχουν φτάσει εκεί τα τελευταία χρόνια.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από σκάφη των ενόπλων δυνάμεων της Μάλτας και έφθασε στην Μπουγκίμπα, 10 μίλια βόρεια της Βαλέτας. Σύμφωνα με διασώστες η κατάσταση ενός είναι σοβαρή.

Οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών με μικρά σκάφη στη Μάλτα είναι σχετικά σπάνιες, με μόλις λίγο πάνω από 200 να έχουν φθάσει εκεί το 2024 — σε σύγκριση με περισσότερους από 2.000 το 2020. Οι περισσότεροι αναχωρούν από τη Λιβύη με προορισμό την Ιταλία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

