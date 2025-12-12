Χάμακ (Fed): Τα επιτόκια πρέπει να γίνουν πιο περιοριστικά

Η αξιωματούχος της Fed, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε ότι θα προτιμούσε τα επιτόκια να είναι ελαφρώς πιο περιοριστικά, ώστε να συνεχιστεί η πίεση στον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει υπερβολικά υψηλός.

«Αυτή τη στιγμή, η νομισματική πολιτική βρίσκεται περίπου σε ουδέτερο επίπεδο» είπε η Χάμακ την Παρασκευή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σινσινάτι. «Θα προτιμούσα μια ελαφρώς πιο περιοριστική στάση ώστε να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στον πληθωρισμό», πρόσθεσε.

Ο πληθωρισμός κινείται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για αρκετά χρόνια και πρόσφατα έχει κολλήσει πιο κοντά στο 3%, ανέφερε η Χάμακ.

Οι αξιωματούχοι της Fed προχώρησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων, αλλά μια μεγάλη ομάδα αξιωματούχων έστειλε μήνυμα ότι αντιτίθεται στη μείωση.

Δύο αξιωματούχοι, ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όστεν Γκούλσμπι, και ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, διαφώνησαν επίσημα με την απόφαση, λέγοντας ότι προτιμούσαν τα επιτόκια να παραμείνουν αμετάβλητα.

Η Χάμακ δεν συμμετείχε σε ψηφοφορίες για αποφάσεις νομισματικής πολιτικής φέτος, αλλά θα ψηφίσει το 2026.

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν υπέρ της μείωσης επιτοκίων αυτής της εβδομάδας, δεν απάντησε άμεσα, αλλά είπε ότι ήταν μια «πολύπλοκη απόφαση», καθώς οι αξιωματούχοι δέχονται πιέσεις και από τις δύο πλευρές της εντολής τους.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Χάμακ είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα λάβουν νέα στοιχεία για τις τιμές και την απασχόληση τις επόμενες εβδομάδες, τα οποία θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις τάσεις της οικονομίας, μετά την καθυστέρηση της δημοσίευσής τους λόγω του «λουκέτου» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Fed δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία.