ΗΠΑ: Τρίτη καταδίωξη τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών καταδιώκει πετρελαιοφόρο σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters στη τρίτη σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, ανάλογη επιχείρηση «αναχαίτισης». Πρόκειται για πλοίο του «σκιώδους στόλου» και αποτελεί μέρος της «παράνομης αποφυγής κυρώσεων από τη Βενεζουέλα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι εκδόθηκε «δικαστική εντολή κατάσχεσης».

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν έδωσαν συγκεκριμένη τοποθεσία για την επιχείρηση ούτε κατονόμασαν το πλοίο που καταδιώκεται, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο μη εξακριβωμένης αυθεντικότητας.

Η βρετανική ομάδα διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard, μαζί με μια πηγή αμερικανικής ναυτιλιακής ασφάλειας, αναγνώρισαν το πλοίο ως Bella 1, ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου που προστέθηκε πέρυσι στον κατάλογο κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, με αναφορά ύποπτων δεσμών με το Ιράν.

Το Bella 1 ήταν άδειο όταν πλησίαζε τη Βενεζουέλα την Κυριακή, σύμφωνα με το TankerTrackers.com. Το πλοίο είχε μεταφέρει το 2021 πετρέλαιο της Βενεζουέλας στην Κίνα, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA. Είχε επίσης μεταφέρει προηγουμένως ιρανικό αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η εκστρατεία πίεσης του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Η εκστρατεία πίεσης του Τραμπ στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερες από δύο δωδεκάδες στρατιωτικές επιθέσεις σε πλοία στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα, με απολογισμό τουλάχιστον 100 νεκρούς.

Αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν τη Δευτέρα στις πρώτες ώρες συναλλαγών στην Ασία καθώς οι επενδυτές ερμηνεύουν τις κατασχέσεις πλοίων ως «κλιμάκωση με περισσότερα βαρέλια Βενεζουέλας σε κίνδυνο». Το δεξαμενόπλοιο που αναχαιτίστηκε το Σάββατο δεν τελούσε υπό αμερικανικές κυρώσεις, δήλωσε την Κυριακή ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo. Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν γρήγορα αισθητές καθώς ο όγκος εξαγωγών της Βενεζουέλας μειώνεται σημαντικά και οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου γεμίζουν ταχύτερα, αναγκάζοντας τον ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή, δήλωσε ο Φρανσίσκο Μονάλντι, διευθυντής του Ενεργειακού Προγράμματος Λατινικής Αμερικής στο Ινστιτούτο Μπέικερ του Πανεπιστημίου Ράις.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr