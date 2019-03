Στην τελική ευθεία το 6th Digital Banking Forum

Οι νέες τάσεις στο χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και κυρίως το ζήτημα της εμπειρίας των καταναλωτών και των επιχειρήσεων (customer journeys) θα βρεθούν στο επίκεντρο του 6th Digital Banking Forum (#dbf19 digitalbanking.ethosevents.eu), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το 6th Digital Banking Forum διοργανώνεται από την Ethos Events σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ετήσια ραντεβού του τραπεζικού κλάδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο διαφοροποιημένο περιεχόμενο.

Στο φετινό forum πρόκειται να μιλήσουν κορυφαίοι ομιλητές αλλά και στελέχη από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες αλλά και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στη λίστα των ομιλητών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Lubomir Olach, (COO, Director of International Development and Member Relations, Efma), Άννα Καραδημητρίου (Αντιπρόεδρος, Customer Experience and Innovation, Focus Bari), Βασίλης Βασιλειάδης (Founder & Visioner, Vivid Vibes) και Αντίγονος Παπαδόπουλος (Εμπορικός Διευθυντής, Cardlink).



Μία από τις φετινές καινοτομίες είναι οι συνεντεύξεις on stage (fireside chats) στις οποίες θα συμμετέχουν η Άσπα Παλημέρη (Country Manager, Greece, Cyprus & Malta, Mastercard), ο Κωνσταντίνος Φρυδάκης (Διευθύνων Σύμβουλος, Tora Wallet) και Δαμιανός I. Χαραλαμπίδης (Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής, Chief Digital Officer & Retail Banking Products, Alpha Bank), οι οποίοι και θα συζητήσουν με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαλλά τα πλάνα τους για το προσεχές μέλλον.

Οι τομείς με τους οποίους θα ασχοληθεί το 6th Digital Banking Forum περιλαμβάνουν μία σειρά από περιοχές όπως είναι:

• Οι αλλαγές στην εμπειρία του πελάτη

• Νέοι "παίκτες" & συστήματα πληρωμών

• Blockchain

• Cybersecurity

• PSD2

Το κοινό που αναμένεται να παρακολουθήσει τις εργασίες του 6th Digital Banking Forum περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα ανθρώπων που κινούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα και επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα από τις ψηφιακές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη που εργάζονται στον τραπεζικό τομέα και κατανοούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και επιδιώκουν να διευρύνουν την τεχνογνωσία τους, στελέχη από τις εταιρείες ψηφιακών τεχνολογιών που επιζητούν να δικτυωθούν με τα στελέχη εκείνα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, νέοι επιχειρηματίες που προέρχονται από τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των εταιρειών Fintech καθώς και στελέχη από επιχειρήσεις όλων των κλάδων που θέλουν να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο καθώς και για τα καινούρια ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα τους βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους.