Φάμελλος: Fakenews και για τα ΝΟΜΕ από τον κ.Χατζηδάκη

"Μετά τη δήθεν σωτηρία της ΔΕΗ, καθώς οι αυξήσεις του κυρίου Χατζηδάκη εφαρμόστηκαν μετά τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, τώρα, προσπαθεί να μας πείσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ. Δυστυχώς, ο κος Χατζηδάκης φαίνεται έχει εθιστεί στα fakenews", αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος, τομεάρχης Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

"Υπενθυμίζουμε ότι οι δημοπρασίες ποσοτήτων ΝΟΜΕ, που σύμφωνα με το σημερινό Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ επέτρεπαν στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ να αγοράζουν ρεύμα σε τιμή χαμηλότερη του κόστους, εισήχθησαν από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου το 2014.

Για να τελειώνουμε μια και καλή με το ψευδές επιχείρημα που χρησιμοποιούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία:

-Επιστολή του τότε Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, στις 22 Ιανουαρίου του 2014, προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας όπου ζητάει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις, ώστε το σύστημα των δημοπρασιών ΝΟΜΕ να έχει τεθεί σε εφαρμογή έως τον Σεπτέμβριο του 2014.

-Την 4η αξιολόγηση του 2ου Μνημονίου (Απρίλιος 2014), σελίδα 60, παράγραφος 111, στις «βασικές δράσεις προτεραιότητας για τους επόμενους μήνες» (key actions as a matter of priority in the next few months), αναφέρονται η εισαγωγή δημοπρασιών ΝΟΜΕ και η νομοθέτηση της «Μικρής ΔΕΗ» (introduction of NOME-type auctions of part of the incumbent PPC base load capacity, the adoption of the legislation for the privatization of part of the PPC capacity ("Small PPC")».

Ας βάλουμε λοιπόν τα δεδομένα στη σωστή σειρά. Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είχε δεσμεύσει τη χώρα μας για την εφαρμογή των ΝΟΜΕ και της «Μικρής ΔΕΗ». Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ακυρώσει το καταστροφικό πλάνο της «Μικρής ΔΕΗ» και διαπραγματεύτηκε, ώστε τα ΝΟΜΕ να καταργηθούν μέσα στο 2019.

Χαιρόμαστε που η νέα Κυβέρνηση εκμεταλλεύεται το διαπραγματευτικό χώρο που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από τα Μνημόνια. Καλωσορίζουμε συνεπώς την κατάργηση της τελευταίας προγραμματισμένης δημοπρασίας ποσοτήτων ΝΟΜΕ.

Ζητάμε όμως, από τον κύριο Χατζηδάκη, να μας παρουσιάσει αναλυτικά "τη δέσμη μέτρων με στόχο τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού, την ενίσχυση του ανταγωνισμού.." που αναφέρονται στο σημερινό Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ.

Ζητάμε να μας ενημερώσει ειδικότερα, για τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών μέτρων που ετοιμάζει, στην αγορά και τους καταναλωτές, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Φοβόμαστε ότι τυχόν κρυμμένα μυστικά, θα επιβαρύνουν, κατά την προσφιλή τακτική του κυρίου Χατζηδάκη, τους καταναλωτές και στη συνέχεια, αυτός θα τα φορτώσει στο ΣΥΡΙΖΑ".