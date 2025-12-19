Ποια αμοιβαία κεφάλαια μοίρασαν φέτος αποδόσεις έως 50%

Ως χρυσή χρονιά για τον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το 2025, αφ’ ενός λόγω των υψηλών (έως και εξαιρετικών) αποδόσεων που σημείωσε η μεγάλη πλειονότητα των μεριδιούχων και αφ’ ετέρου εξ’ αιτίας της συνεχιζόμενης καθαρής εισροής φρέσκου χρήματος από επενδυτές, οι οποίοι είτε δεν αρκούνται στα πενιχρά καταθετικά επιτόκια των τραπεζών, είτε προσδοκούν μεγάλα κέρδη μέσα από μικτά και μετοχικά χαρτοφυλάκια, αναλαμβάνοντας προφανώς και το σχετικό ρίσκο.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία της 15ης Δεκεμβρίου, το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων είχε σκαρφαλώσει στα 29,15 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 31,8% (ή κατά 7 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με την αρχή της φετινής χρονιάς!

Η επίδοση αυτή ξεπερνά ακόμη και τα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα (π.χ. 26,65 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του έτους 2007) και βέβαια είναι πολλαπλάσια από αυτές προηγούμενων ετών, όπως από τα 4,78 δισ. του Μαΐου του 2012, ή από τα 6,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19!

Η εκτίναξη του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλεται φυσικά κατά ένα ποσοστό στην άνοδο που έχουν σημειώσει κατά τα τελευταία χρόνια (και το 2025) οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ωστόσο πολύ σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και οι καθαρές εισροές «φρέσκου χρήματος» από τους επενδυτές.

Μόνο κατά τους πρώτους έντεκα μήνες της φετινής χρονιάς, οι καθαρές κεφαλαιακές εισροές προσέγγισαν τα πέντε δισ. ευρώ (4,82 δισ. ευρώ).

Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων των νοικοκυριών (+4,4 δισ. ευρώ κατά το δωδεκάμηνο Οκτώβριος 2024-Οκτώβριος 2025) δημιουργούν θετικές προσδοκίες για το μέλλον, καθώς:

Πρώτον, η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ (άνω του 2% σε αποπληθωρισμένη βάση, προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2026) φαίνεται να γεννά νέο χρήμα , το οποίο στη συνέχεια αναζητά αποταμιευτικούς ή επενδυτικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αμοιβαία κεφάλαια.

Και δεύτερον, τα πολύ σημαντικά κέρδη που σημείωσαν οι μεριδιούχοι κατά τα τελευταία χρόνια (υπήρξαν περιορισμένες εξαιρέσεις όπως πχ το 2025 για όσους τοποθετήθηκαν κυρίως σε δολαριακά Ομολογιακά Α/Κ, λόγω της διολίσθησης του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ) λειτουργούν συχνά ως επενδυτικοί «κράχτες», αν και είναι γνωστό ότι οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Επενδυτικοί προορισμοί

Τα Ομολογιακά Α/Κ συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (Target Maturity) αποτέλεσαν φέτος για μια ακόμη χρονιά τον κυριότερο προορισμό του φρέσκου χρήματος που τοποθετήθηκε στα αμοιβαία κεφαλαία.

Ειδικότερα, το 2025 εκδόθηκαν 22 νέα Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας που προσέλκυσαν κάτι παραπάνω από τρία δισ. ευρώ. Μάλιστα κατά την τελευταία τριετία έχουν εκδοθεί 84 Ομολογιακά Α/Κ τύπου Target Maturity που έχουν προσελκύσει πάνω από δέκα δισ. ευρώ!

Την τρέχουσα περίοδο διατίθενται από τα τραπεζικά δίκτυα:

Το Optima Income 2031 Ομολογιακό, πενταετούς διάρκειας, διαθέσιμο έως 07/01/2026, με ετήσια μερισματική απόδοση 2,10%.

πενταετούς διάρκειας, διαθέσιμο έως 07/01/2026, με ετήσια μερισματική απόδοση 2,10%. Το Δήλος Extra Income 36 months V , τριετούς διάρκειας, διαθέσιμο έως 30/01/2026, με ετήσια προσφερόμενη διανομή μερίσματος.

, τριετούς διάρκειας, διαθέσιμο έως 30/01/2026, με ετήσια προσφερόμενη διανομή μερίσματος. Το Eurobank LF Target Maturity IX Bond Fund - διετούς διάρκειας, διαθέσιμο έως 16/01/2026, χωρίς διανομή μερίσματος και με εκτιμώμενη συνολική απόδοση 2,50-3,00% στη λήξη.

H διαφορά όμως στη φετινή εικόνα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές είναι ότι πέρα από την ανάπτυξη που συνέχισε να παρατηρείται στα Ομολογιακά Α/Κ Target Maturity, παρατηρήθηκαν και σημαντικές εισροές σε Μικτά και Μετοχικά Α/Κ από επενδυτές οι οποίοι επέλεξαν προϊόντα μεγαλύτερου ρίσκου και υψηλότερης προσδοκώμενης απόδοσης.

Έτσι, ενώ για παράδειγμα στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού οι κεφαλαιακές εισροές ήταν κατά τη διετία 2023-2024 πενιχρές (κόντρα στην πολύ μεγάλη άνοδο που είχε σημειώσει κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας), κατά το πρώτο φετινό ενδεκάμηνο εισέρευσαν 213 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ακόμη υψηλότερες ήταν οι καθαρές εισροές στα Μικτά και στα σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Το μενού των αποδόσεων

Μετοχικά Ελλάδας: Κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, η μέση απόδοση ξεπέρασε το 40%, ως αποτέλεσμα της ανόδου του Γενικού Δείκτη του ΧΑ, αλλά και των σημαντικών χρηματικών διανομών στις οποίες προχώρησαν φέτος οι εισηγμένες εταιρείες. Μεταξύ των Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας που αναμφίβολα ικανοποίησαν τους επενδυτές συγκαταλέγονται τα: Optima Ελληνικό Μετοχικό με +48,89%, Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) με +48,07%, 20UGS UCITS TRITON LF Greek Equity με+47,51% και το Τρίτων Αναπτυξιακό με +46,80%.

Μικτά: Τα Μικτά Α/Κ σημείωσαν κατά τους πρώτους έντεκα μήνες της φετινής χρονιάς μέση απόδοση +13,4% (29 εξ’ αυτών πέρασαν τον πήχη του +10%), με σαφώς ικανοποιητικές να είναι -ενδεικτικά- οι επιδόσεις των: Optima Greek Balanced Μικτό Εσωτερικού (+30,17%), Allianz Μικτό Εσωτερικού (+27,82%), Alpha Ελληνικό Μικτό Institutional (+25,89%), 3K Μικτό (+24,18%), κ.λπ.

Ομολογιακά Ελλάδας: Η κατηγορία υπεραπέδωσε σημαντικά στο ενδεκάμηνο του 2025 έναντι των προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων, καθώς η μέση απόδοσή της ξεπέρασε με άνεση τον πήχη του 2% (δέκα Α/Κ κινήθηκαν πάνω και από το 3%). Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις των Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (I) (+3,79%), Eurobank I (LF) Income Plus (+3,52%), Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (+3,42%), Interamerican (LF) Income Plus € Fund (+3,39%) και Optima Smart Cash Ομολογιακό (+3,14%)

Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών: Μπορεί βέβαια οι αποδόσεις τους να μην έφτασαν τα Μετοχικά Εσωτερικού, ωστόσο ικανοποίησαν και αυτά τους επενδυτές, αποφέροντας σε αυτούς πολύ σημαντικά κέρδη (μέση απόδοση 11,20%). Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις των: Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities (+23,89%), Athos Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών Κατηγορία Ι (+14,81%), Triton Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού (+13,70%), κ.λπ.

Ομολογιακά Διεθνή: Η μέση απόδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας Α/Κ κινήθηκε στο ενδεκάμηνο αρκετά πάνω από το ύψος των προσφερόμενων τραπεζικών επιτοκίων (στο +1,49%), με ενδεικτικές να είναι οι περιπτώσεις των: Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας (+4,57%), Optima Income 2029 ομολογιακό (+4,14%), Optima Income 2028 ομολογιακό (+3,89%), Δήλος Eurobond Ομολογιακό (+3,60%), Eurobank DIS (LF) Target Maturity IV Bond Fund (+3,58%) και Thetis Ευρωπαϊκών Ομολογιών (+3,40%).

Funds of Funds Μικτά: Ενδιαφέρουσες ήταν οι αποδόσεις και αυτής της κατηγορίας, παρά το γεγονός ότι ορισμένα Α/Κ επηρεάστηκαν από τις δολαριακές τους τοποθετήσεις και την υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αποδόσεις των: 20UGS UCITS Triton LF Flexible Multi-Asset FOF (+18,38%), το ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds (+8,94%) και Optima global selection fund of funds μικτό (+8,33%).

Funds of Funds Μετοχικά: Σημείωσαν στο ενδεκάμηνο μέση απόδοση +5,2%, με ενδεικτικές περιπτώσεις το Alpha FoF Cosmos Stars Europe Institutional (+14,41%), το Alpha FoF Cosmos Stars Europe Classic (+13,61%), το Triton Maximizer Dynamic FoF Κατηγορία A (+13,17%), το Triton Maximizer Dynamic FoF Κατηγορία Ζ (+12,85%), το Alpha FoF Cosmos Stars Silk Route Asia Institutional (+10,89%), κ.λπ.

ΥΓ: Θα πρέπει να τονίζεται πάντα ότι στις επενδύσεις (άρα και στα Α/Κ) οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν εγγυώνται τις μελλοντικές και επίσης ότι κάθε Α/Κ δεν θα πρέπει να κρίνεται μόνο από την επίδοση ενός ενδεκαμήνου, αλλά σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) και πάντα στο χρονικό ορίζοντα που έχουν καθορίσει οι διαχειριστές του.