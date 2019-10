Ασφαλιστικές: Σειρά σχεδίων για φθηνότερα συμβόλαια υγείας

Σειρά κινήσεων προκειμένου να μειωθεί το κόστος των συμβολαίων υγείας και έτσι αυτά να καταστούν προσιτά για την πλειονότητα των Ελλήνων προωθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι παράγοντες του κλάδου γνωρίζουν πως η μεγάλη αύξηση της παραγωγής που έχει σημειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμολογίων και όχι στην κάλυψη περισσότερων ατόμων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου επανέλαβε στην πρόσφατη ετήσια συνάντηση των ασφαλιστών-αντασφαλιστών στην Ύδρα τα στοιχεία που θέλουν τους Έλληνες να καταβάλλουν κάθε χρόνο «από την τσέπη τους» (out of the pocket) γύρω στα 5,5 δισ. ευρώ για δαπάνες υγείας και οι ασφαλιστικές εταιρείες μόλις 0,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας: «Δεν είναι λογικό ένας λαός που έχει τόσο έντονα πληγεί από την οικονομική κρίση να πληρώνει διπλάσια λεφτά από την τσέπη του για δαπάνες υγείας, σε σχέση με τον Ευρωπαίο. Χρειάζονται κίνητρα, προκειμένου τα ελληνικά νοικοκυριά να μπορέσουν να ασφαλιστούν».

Άλλοι παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς καλούν τις ιδιωτικές κλινικές σε ένα «διάλογο από μηδενική βάση», υποστηρίζοντας πως «το θέμα δεν είναι να διατηρήσει κάθε μια από τις δύο πλευρές τα όποια κεκτημένα της και να εξετάζει το ζήτημα με βάση τα κέρδη που θα σημειώσει το επόμενο εξάμηνο ή έτος. Αντίθετα, επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις που να αυξάνουν μακροπρόθεσμα την αγορά, προς όφελος όλων και κυρίως των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό θα γίνει όταν πολύ περισσότεροι συμπολίτες μας μπορέσουν να αποκτήσουν ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας».

Πρόσφατα το Euro2day.gr σε δημοσίευμά του είχε αναφερθεί στη θέση της ΕΑΕΕ για την καθιέρωση των DRGs (συστήματα Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών που θα αντικαταστήσουν τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια-ΚΕΝ). Στόχος των ασφαλιστικών εταιρειών είναι να δεχτεί η Πολιτεία να εφαρμόσει τα DRGs στα κρατικά νοσοκομεία (αυτό θα οδηγήσει και αποδοχή τους από τις ιδιωτικές κλινικές), προκειμένου να περιοριστεί το κόστος και έτσι περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας.

Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να γίνει πριν από το 2021 και μάλιστα υπό προϋποθέσεις. Επίσης, στελέχη από τον χώρο των ιδιωτικών κλινικών αμφιβάλλουν για το αν τα DRGs θα οδηγήσουν σε χαμηλότερα τιμολόγια, τηρώντας επιφυλακτική στάση απέναντι στο συγκεκριμένο μέτωπο. Αντίθετα, ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιωτικές κλινικές συμφωνούν στην αποκλιμάκωση των κάθε φύσεως και επινοήσεως φορολογικών επιβαρύνσεων, που καθιστούν ακριβά «στο τέλος της ημέρας» τα ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας.

Για παράδειγμα, οι ιδιωτικές κλινικές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να μετακυλίσουν στο ελάχιστο, λόγω του ότι δεν επιβαρύνουν με σχετικό φόρο τους πελάτες τους. Αίτημα των ιδιωτικών κλινικών είναι ο συντελεστής του ΦΠΑ είτε να μηδενιστεί είτε να μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό, με το σκεπτικό ότι ο μεγαλύτερος πελάτης τους είναι το ίδιο το κράτος (ΕΦΚΑ), το οποίο καλύπτει μέρος των νοσηλίων.

Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες όχι μόνο επιβαρύνονται με το σύνολο του ΦΠΑ, αλλά παράλληλα αναγκάζονται να καταβάλλουν και φόρο επί του κύκλου εργασιών στον κλάδο της υγείας, ωθώντας έτσι τα τιμολόγια προς τα πάνω.

Ο συνδυασμός των μέτρων του claw back και του rebate επιβαρύνουν τις κλινικές (έχουν εκφραστεί έντονες διαφωνίες και νομικές κινήσεις από τον κλάδο), που εύλογα προσπαθούν να ανακτήσουν μέρος των «σπασμένων» από τους υπόλοιπους πελάτες τους.

Ένα παλαιότερο αίτημα των ασφαλιστικών εταιρειών ήταν να αναλάβουν τμήμα της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας των κρατικών νοσοκομείων, να επενδύσουν εκσυγχρονίζοντας τις συγκεκριμένες πτέρυγες και στη συνέχεια να τις διαχειρίζονται προωθώντας φτηνά ασφαλιστικά πακέτα σε πελάτες τους. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), η οποία ωστόσο δεν φαίνεται να προηγείται στο ευρύτερο «τραπέζι διαλόγου» που ξεκίνησε μόλις πρόσφατα μεταξύ της κυβέρνησης και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμολογίων μπορεί να παίξει και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της χώρας, που σχετίζεται με την υγεία, τον κλάδο φαρμάκου και τα δικαιώματα των ασθενών.