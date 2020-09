Η συμφωνία Αθήνας-Παρισιού για τα Rafale και ο ρόλος της... Μέρκελ

Βερολίνο, ανταπόκριση

Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κρατήσει στον κρατικό κορβανά σημαντικά ταμειακά αποθέματα. Η απόφαση να μη βάλει τα 600 εκατομμύρια -που είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών- στη γενική ρήτρα διαφυγής του 2020 αφαιρεί το οποιοδήποτε άμεσο «δικαίωμα» πίεσης από χώρες όπως η Γερμανία, που δεν είδαν με καλό μάτι τη συμφωνία Αθηνών-Παρισιού για τα Rafale.

Όπως σχολίασε διπλωματική πηγή από το Βερολίνο, οι εξαγγελίες αυτές είναι δίκοπο μαχαίρι για την καγκελάριο. Όπως εξήγησε η πηγή, από τη μια, η κα Μέρκελ θέλει την αποκλιμάκωση -η οποία ξεκίνησε με την απόσυρση του Oruc Reis- και την έναρξη του διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να αποφευχθούν τα περιοριστικά μέτρα κατά της Αγκυρας, από την άλλη, «θα ήθελε πολύ να συμμετέχει στις πωλήσεις εξοπλιστικών προς την Ελλάδα». Αλλωστε ο εκσυγχρονισμός των τεσσάρων γερμανικής κατασκευής φρεγατών ΜΕΚΟ θα μπορούσε να είναι δέλεαρ για το Βερολίνο.

Σίγουρα, οι πωλήσεις προς την Τουρκία -έστω και ατύπως- δεν συγκρίνονται με όποιες πωλήσεις θα μπορούσαν να γίνουν προς την Ελλάδα. «Αλλά η Γερμανία είναι Γερμανία (Germany is Germany). Θα ήθελε να έχει ηγετικό ρόλο σε όλα», σχολίασε η πηγή, που παραδέχθηκε ότι οι πιέσεις προς την Ελλάδα δεν μπορούν πλέον να είναι τόσο άμεσες και τόσο αποτελεσματικές όσο τα τελευταία 10 χρόνια.

Ωστόσο, είδαμε πόσο αποτελεσματική είναι η γερμανική διπλωματία και η υπόγεια πίεση του Βερολίνου καθώς στο τελικό ανακοινωθέν της MED7, η λέξη «κυρώσεις» κατά της Τουρκίας μετατράπηκε σε «περιοριστικά μέτρα». Μια μέρα μετά το χλιαρό ανακοινωθέν, που βάζει ουσιαστικά ταφόπλακα στην προοπτική επιβολής κυρώσεων κατά της Τουρκίας, ο Ερντογάν απέσυρε το Oruc Reis. Προς το παρόν, τουλάχιστον.

Αν παρατηρήσει κάποιος, όμως, την παράγραφο 2 του ανακοινωθέντος των MED7, γίνεται εμμέσως πλην σαφώς λόγος για δικαίωμα... άμυνας μιας χώρας-μέλους έναντι σε όποιες προκλήσεις, φωτογραφίζοντας έτσι και εξοπλιστικά προγράμματα.

Λέει το ανακοινωθέν:

«In the face of the unprecedented crisis caused by the Covid-19 pandemic which has profoundly affected the populations and economies of our countries, the multiplication of regional crises and the escalation of tensions in the Mediterranean, it is more essential than ever for us to build a united and solidary Europe, that is able to meet all the challenges it faces and to defend the interests, the sovereignty and the sovereign rights of the European Union and its Member States with strength and determination”.

Δηλαδή:

«Λόγω της άνευ προηγουμένου κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19, η οποία έχει επηρεάσει βαθιά τους πληθυσμούς και τις οικονομίες των χωρών μας, τον πολλαπλασιασμό των περιφερειακών κρίσεων και την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μεσόγειο, είναι πιο ουσιαστικό από ποτέ για μας να οικοδομήσουμε μια ενωμένη και αλληλέγγυα Ευρώπη, ικανή να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της με δύναμη και αποφασιστικότητα».

Κατά ορισμένες πηγές, αυτή η παράγραφος και το δικαίωμα των χωρών-μελών να υπερασπιστούν τα συμφέροντα και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα δίνει χώρο στην Ελλάδα και για νέες αμυντικές εξαγορές και ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόσω ολοταχώς για την 8η αξιολόγηση

Με συνοπτικές διαδικασίες έκλεισε η 7η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, υπό το καθεστώς ειδικής εποπτείας καθώς, όπως αναφέρουν πηγές από τις Βρυξέλλες, οι εξαγγελίες του Έλληνα πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ δεν περιείχαν εκπλήξεις και ήταν συμβατές με τις αποφάσεις Αθήνας και θεσμών.

Ανώτερη πηγή της Κομισιόν ανέφερε ότι αυτό που ενδιαφέρει τις Βρυξέλλες είναι να ολοκληρωθεί τάχιστα η 8η αξιολόγηση, που αναμένεται να ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, η οποία έχει «ειδικό βάρος» και αυτό γιατί:

Συνδέεται με αποδέσμευση 640 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα κερδών ελληνικών ομολόγων. Θα γίνει μια αποτίμηση για τις μέχρι τότε επιπτώσεις της Covid-19 στην ελληνική οικονομία. Πάνω στις επιπτώσεις αλλά και την πορεία των δημοσιονομικών αναμένεται να εξεταστεί η μείωση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων το 2021. Θα δοθεί το περίγραμμα για τον προϋπολογισμό του 2021.

Eurogroup χωρίς αποτέλεσμα και ο Ρέγκλινγκ στην Αθήνα

Η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να προσηλώνεται στους στόχους της και να μην ξεφύγει δημοσιονομικά, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι το μήνυμα που θα κομίσει στην Αθήνα ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ. Βεβαίως, ο στόχος αυτός περνάει μέσα από τις συμπληγάδες του Eurogroup, το οποίο δεν κατάφερε να βρει μια κοινή γραμμή για τα δημοσιονομικά του 2021.

Οι πηγές του Euro2day.gr αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι δεν είναι εύκολη η απόφαση για την απάλειψη ή την παραμονή της ρήτρας γενικής διαφυγής για το 2021. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με την αδυναμία προβλεψιμότητας των επιπτώσεων, αφού έρχεται χειμώνας και ίσως ένα νέο κύμα έξαρσης της Covid-19, ενώ άγνωστο είναι το πότε θα είναι έτοιμο ένα αξιόπιστο εμβόλιο. Συνεπώς, μόνο παροτρύνσεις μπορούν να δοθούν αυτή τη στιγμή στις χώρες με υψηλό έλλειμμα και χρέος, μέχρι να βρεθεί το πώς θα λειτουργήσει τελικά η ρήτρα του χρόνου.

Όπως είχαμε γράψει, η άποψη που επικρατεί είναι όσες χώρες κάνουν χρήση της ρήτρας το 2021, να δεσμεύονται σε χρονοδιάγραμμα επιστροφής στη δημοσιονομική πειθαρχία.