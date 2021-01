Στρατιωτική συμφωνία 1,68 δισ. με Ελλάδα ανακοίνωσε το Ισραήλ

Την αποδοχή από την Ελλάδα της 20ετούς αμυντικής συμφωνίας, ύψους 1,68 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε το υπ. Αμυνας του Ισραήλ, μεταδίδει το Reuters. Πρόκειται όπως σημειώνεται για τη μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών στην ιστορία.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη λειτουργία σχολής εκπαίδευσης Ικάρων από την ισραηλινή Elbit Systems στην Καλαμάτα.

Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η αγορά 10 εκπαιδευτικών αεροσκαφών Μ-346 Lavi, η συντήρηση των T-6 Efroni και πρόβλεψη για εξομοιωτές πτήσεων, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

