Ο πλανήτης θα πλημμυρίσει... πετρέλαιο

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου κατευθύνονται προς πλεόνασμα ρεκόρ τον επόμενο χρόνο, καθώς η ανάπτυξη της ζήτησης επιβραδύνεται και οι προμήθειες αυξάνονται, δήλωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Τα αποθέματα πετρελαίου θα αυξάνονται με ρυθμό 2,96 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, υπερβαίνοντας ακόμη και τη μέση συσσώρευση κατά το έτος της πανδημίας το 2020, σύμφωνα με τα δεδομένα από την μηνιαία έκθεση του IEA. Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος και του χρόνου αυξάνεται με λιγότερο από το μισό ρυθμό που παρατηρήθηκε το 2023.

Ταυτόχρονα, οι προμήθειες εκτοξεύονται. Ο συνασπισμός OPEC+, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, έχει επιταχύνει την αύξηση της παραγωγής, και ο IEA έχει ενισχύσει ελαφρώς τις προβλέψεις για την παραγωγή εκτός του ομίλου το 2026.

Οι τιμές του αργού έχουν μειωθεί περίπου 12% φέτος, διαπραγματευόμενες κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, καθώς η αυξανόμενη προσφορά τόσο από τον OPEC+ όσο και από τους αντιπάλους του καρτέλ συμπίπτει με τον αυξανόμενο προβληματισμό ότι ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.

Η πτώση της τιμής προσφέρει κάποια ανακούφιση στους καταναλωτές μετά από χρόνια πληθωρισμού, και αποτελεί νίκη για τον Τραμπ καθώς επιδιώκει χαμηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά ταυτόχρονα συνιστά οικονομική απειλή για τις πετρελαιοπαραγωγούς εταιρείες και χώρες.