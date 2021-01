Μόλις 4% αύξησε το click away τη διασπορά κορωνοϊού

Το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων με τη μέθοδο του click away αρχικά και στη συνέχεια, εάν τα καταστήματα εγκαταστήσουν συστήματα απολύμανσης του αέρα, να προχωρήσει και το click in shop, πρότεινε σήμερα ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας (ΕΣΑ).

Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, η μείωση των επαφών από τη χρήση του click away είναι της τάξεως του 55% και από το click in shop της τάξεως του 40%, ενώ η επίδραση του click away, στη διάρκεια που εφαρμόστηκε, στη διασπορά του κορωνοϊού είναι της τάξεως του 4%. Με το click in shop, με βάση τις εκτιμήσεις, ανέφερε ο κ. Σαρηγιάννης, θα είναι 5%.

«Θεωρούμε ότι το λιανεμπόριο μπορεί να λειτουργήσει με click away από τις 18 Ιανουαρίου, επεσήμανε ο κ. Σαρηγιάννης και μετά να ακολουθήσει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν μπορούν να ανοίξουν όλα».

Τα παραπάνω, βέβαια, όπως είπε, θα πρέπει να συνδυάζονται με τους κανόνες υγιεινής και τήρησης των αποστάσεων.

Κατά τον ίδιο, με δεδομένο ότι η μετάδοση του κορωνοϊού γίνεται και αερογενώς, η χρήση των συγκεκριμένων συσκευών έχει δείξει μείωση του σωματιδιακού φορτίου της τάξεως του 96% και του ιικού φορτίου 55% έως 70%.

Ερωτηθείς για τα τα σούπερ μάρκετ, ανέφερε ότι βεβαίως συμμετέχουν στη διασπορά, τονίζοντας ότι στην αρχή, είχαν εφαρμοστεί αρκετά τα πρωτόκολλα. Ωστόσο έχουν ατονήσει το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό, όπως είπε, χρειάζεται αυστηροποίηση.

«Επειδή η υγεία χρειάζεται πόρους, η οικονομία θα πρέπει να προηγείται», σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τονίζοντας ότι «επιλέγουμε το λιανεμπόριο έναντι των σχολείων». Εξήγησε, δε, ότι επειδή το παρατεταμένο lockdown θα φέρει ανακατατάξεις στην αγορά, είναι προτιμότερο τα παιδιά να μπορούν στο μέλλον να είναι αυτοαπασχολούμενοι παρά υπάλληλοι σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, αυτή τη στιγμή, δεν βρισκόμαστε σε μια φάση που έχει περάσει ο υγειονομικός κίνδυνος. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, πάνω από 300 είναι στις εντατικές -και πρόκειται για τεράστιο αριθμό- ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός αυτών που νοσηλεύονται, ειδικά στην Αττική. Πέραν αυτού έχουμε και την προειδοποίηση του ΠΟΥ για νέα έξαρση. Αν ανοίξουμε όλες τις δραστηριότητες, τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τσουνάμι που δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, σημείωσε ο κ. Εξαδάκτυλος.

Συνεχίζοντας, ο κ. Εξαδάκτυλος σημείωσε ότι δεν μας ανησυχεί η εικόνα ενός αριθμού ατόμων σε ένα εμπορικό χώρο που ψωνίζουν παπούτσια, μας ανησυχεί ο συνωστισμός στην Ερμού και σε κάθε Ερμού και ο συνωστισμός στα εμπορικά κέντρα. Μας ανησυχεί και η κατάσταση στα μέσα μεταφοράς.

Το κόστος των συσκευών απολύμανσης

Από την πλευρά του, ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Νότιας Καλιφόρνιας Κωνσταντίνος Σιούτας ανέδειξε τη χρησιμότητα των συσκευών καθαρισμού, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι αυτές δεν είναι οι ιονιστές που παράγουν όζον. Είναι συσκευές άλλης τεχνολογίας. Δίνοντας μια τάξης μεγέθους για το κόστος, ανέφερε ότι μια συσκευή καθαρισμού ενός χώρου 50 τετραγωνικών μέτρων κοστίζει 250 με 300 ευρώ.

Σε κίνδυνο μία στις δύο επιχειρήσεις

Για κίνδυνο λουκέτου για μία στις δύο εμπορικές επιχειρήσεις, αν δεν ληφθούν τα σωστά μέτρα, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας Σταύρος Καφούνης, τονίζοντας ότι δεν τίθεται το δίλημμα «υγεία ή λιανεμπόριο». Ωστόσο σημείωσε ότι με βάση τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν από τους επιστήμονες, το λιανεμπόριο μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση στο λιανεμπόριο είναι πολύ δύσκολη, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εννεάμηνο του 2020 χάθηκαν 3 δισ. ευρώ. Για αυτό και ζητεί από την κυβέρνηση τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αλλά και διαγραφή οφειλών.