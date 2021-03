Χρήμα για startups με νέο πρόγραμμα

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19» που προβλέπει τη χρηματοδότηση των startups που είναι εγγεγραμμένες ή θα εγγραφούν στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Η δράση τελεί σε καθεστώς προδημοσίευσης, ωστόσο, μετά την απόφαση του ειδικού γραμματέα ΕΤΠΑ και ΤΣ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιώργου Ζερβού για την ένταξη της δράσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ, άνοιξε ο δρόμος για να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων. Εκτιμάται ότι από τη συγκεκριμένη δράση θα χρηματοδοτηθούν περίπου 600 επιχειρήσεις.

Το ύψος της χρηματοδότησης που θα χορηγηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους μπορεί να κυμανθεί από τις 5.000 έως και τις 100.000 ευρώ και θα προσδιορίζεται από το ύψος των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν το 2019.

Το ποσό της επιχορήγησης θα υπερβαίνει το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το προηγούμενο έτος και τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Επισημαίνεται ότι το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021 και αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο «Elevate Greece».

Στις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνονται οι εξής:

Να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια

Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις

Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

Να υπάρχει συμβατότητα με τη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης του προγράμματος

Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

Ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3. Δηλαδή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: Αγρο-διατροφή, Υγεία - Φάρμακα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Μεταφορές, Υλικά - Κατασκευές, Τουρισμός - Πολιτισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Η αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση, δηλαδή με σειρά προτεραιότητας (first in - first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Συνεπώς, δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο η διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.